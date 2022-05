annonse

Køene blir lengre på Fattighuset.

– Før lå vi på gjennomsnitt 417 billetter, eller poser, som deles ut daglig. Nå er vi oppe i 555 billetter, sier styreleder Julian Jansen Solvang ved Fattighuset til Nettavisen.

De opplever en pågang som øker for hver uke, og er nå bekymret for at de ikke klarer å hjelpe alle som kommer. De jobber frivillig og er avhengig av giverne. De får ingen offentlig støtte, men mener de burde få det. Fattighuset har registrert at flere av de som kommer til dem er flyktninger fra Ukraina.

– Vårt ønske er at det offentlige hjalp disse menneskene i større grad, uansett om det er flyktninger eller ikke, påpeker styrelederen.

Hudfletter regjeringen

– Mens vanlige folks regninger blir større, tjener staten seg søkkrik. Regjeringens eneste svar på dette er at de «følger situasjonen nøye». Det er ikke godt nok, sier Bård Hoksrud til Resett.

Hoksrud sitter i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget for Frp. Han sier det uroer ham at køene til fattighuset blir lengre «samtidig som finansministeren prøver å late som at vanlige familier sitter igjen med mer nå enn tidligere».

– Folk selv merker at lommeboken ikke akkurat vokser med galopperende drivstoffpriser, skyhøye strømpriser, økte renter og også økte matvarepriser, utdyper han.

Han viser videre til at Frp har foreslått flere grep for å gjøre noe med situasjonen, og nevner makspris på strøm, fjerning av drivstoffavgiftene, halvert matmoms for resten av 2022, ekstraordinære tiltak for å øke matproduksjonen i Norge, samt kompensasjon for økte gjødsel-, energi- og kraftforpriser.

– Fremskrittspartiet krever at de store ekstrainntektene som staten mottar kommer befolkningen til gode gjennom reduserte avgifter og kompensasjonsordninger, sier Hoksrud.

