Asylsaken til en iraner som sier han ble forfulgt av myndighetene i hjemlandet, må behandles på nytt i lagmannsretten, slår Høyesterett fast.

Bakgrunnen er at lagmannsretten ikke hadde vurdert betydningen av at asylsøkeren tilpasset forklaringen sin underveis, skriver Høyesterett.

Asylsøkeren kom til Norge i 2009 og forklarte at han hadde konvertert til kristendommen og derfor ble forfulgt av iranske myndigheter. Utlendingsdirektoratet (UDI) valgte å avslå søknaden. I mellomtiden hadde mannen engasjert seg i en lokal menighet og ble døpt der. Saken gikk siden til Utlendingsnemnda (Une), der han fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2012. Deretter engasjerte både kristne organisasjoner og Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) seg i saken, skriver NTB.

Til slutt havnet den i rettsvesenet, og etter en dom i tingretten ble den anket videre til lagmannsretten.

Lagmannsretten mente – i motsetning til UNE – at asylsøkeren ville utøve sin religion på en slik måte at han ville bli utsatt for forfølgelse ved retur til hjemlandet.

Høyesterett mener imidlertid at lagmannsrettens manglende hensyn til asylsøkerens tilpassede forklaring gjør at rettsanvendelsen bygger på et uriktig beviskrav.

