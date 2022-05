annonse

Tendensen til økt muslimsk intoleranse for kritikk og blasfemi begått av ikke-muslimer, skyldes den underutviklede mentaliteten blant muslimer og deres religiøse ledere, hevder en kontroversiell imam.

Det er hendelsene i Sandefjord forrige lørdag og i Sverige i påskehelgen som har satt fokus på islam og muslimers forhold til religionskritikk og -krenkelser.

Men en imam går motstrøms.

– Hvorfor provoseres de ikke av blasfemi skrevet i deres egne islamske tekster, slik som sexifiserte, sadistiske og satanistiske beskrivelser av profeten Muhammed? Slik en finner i bøkene Sahih Bukhari og Sahih Muslim, som de anser for å være 100% autentiske, sier den sjiamuslimske imamen Basel Kadem til Resett, og legger til:

– Og hva med deres hellige forbilder som hånet Koranen? Aisha, som var en av profetens koner, hevdet at koranvers ble spist opp av en geit.

Mange muslimer har et blindt forhold til religion, og en naiv tilnærming til aspekter i deres eget lovverk, hevder han. Mange tolker bokstavelig og absolutt det han kaller «statiske» hadither som foreskriver dødsstraff for blasfemi.

De setter seg ikke inn i de mange motsetningene man finner i de religiøse tekstene i nesten alle lovkapitler, mener Kadem. Ifølge de sjiamuslimske tekstene, frafalt nesten alle muslimer etter at Muhammed ble drept og kalifatet kapret, og det var hendelser med blasfemi, trakassering og attentatforsøk mot hans egen familie, og som de benådet.

Muslimer har selv skapt islamofobien

– De fleste muslimer forstår ikke at mange islamhatere og -kritikere er i god tro om sine negative oppfatninger om islam.

Det skyldes delvis fordi de tar utgangspunkt i den vestlige liberalismen, og delvis fordi de antar at det mest utbredte narrativet om Muhammed blant muslimene er det som representerer sannheten. I realiteten er dette forfalsket og korrumpert av kalifer og pøbler i det hedenske Arabia som tok nytte av islam til politiske formål.

Kadem sier til Resett at han skriver en bok, «Muhammed – et sjia-narrativ» som er en studie der han berører dette og noe om islams kildeproblem.

Religiøse i hans egen trosretning bærer også skyld, mener han. Mange unngår å forkynne sine syn av frykt for represalier fra andre sekter. I de geistlige systemene tildeles posisjoner og finansiell støtte oftest basert på nepotisme. Det er lav terskel for å bli hetset og blasfemibeskyldt på grunn av kritikk mot de geistlige systemene som er en hybrid mellom et vatikan og en mafia, mener Kadem. Vider hevder han at sjia-miljøet er underutviklet og at de ikke verdsetter «revolusjonære» lærde, forskere og tenkere. Reformistiske religiøse stemmer blir derfor marginaliserte.

Om mangelen på fornuft og realisme

– Fornuft og realisme er en mangelvare hos muslimer når det gjelder å løse aktuelle problemer. Min tilnærming til problemet dreier seg om kildekritikk og en oppfordring til å løse problemet ved å først takle dets forutsetninger; dermed vil problemet slutte å eksistere. Muslimer må spørre seg selv om hvorfor islamhatere skjender Koranen til å begynne med.

Kadem har berørt dette tidligere i bidrag hos Vårt Land og Dagbladet.

– Muslimer må studere og filtrere egne tekster, være imøtekommende med blasfemikere, og la dem slutte med skjending av Koranen og karikaturtegninger etter egen overbevisning.

Massemedienes skjerming av ytringer bidrar til polarisering

Det Kadem ser som medienes filtrering av ytringer og hvem som slipper til ordskiftet, mener han bidrar til å forsterke en tendens hos mange muslimer til mer aggresjon og intoleranse.

– Min erfaring med debattredaksjoner i norske medier er at det er som å sparke til en død hest. Det ser ut til at de ikke ønsker å slippe til stemmer som er religiøst konservative, men som samtidig anvender kildekritikk mot egne tekster, er rasjonelle og imøtekommer blasfemikere med velvilje og toleranse.

Imam Kadem hevder mediene følger en «majoritetslogikk» der de ignorerer undertrykte stemmer og kun tar majoriteten i betraktning. De dreper insentiver til en nyansert debatt og bidrar til mer polarisering i samfunnet, som igjen tar utslag i form av vold og hat på gata.

