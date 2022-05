annonse

annonse

Joe Bidens klimautsending John Kerry skryter av måten Norge og Oslo tenker klima på.

– Jeg elsker det dere gjør som et land, og i Oslo by, sa Kerry da han fredag talte under 50-årsdagen til Klima- og miljødepartementet i Oslo.

Kerry er blant det NTB omtaler som «flere prominente gjester som kaster glans over arrangementet.»

annonse

Han er angivelig svært glad for å være i Oslo, noe han ikke skal ha lagt skjul på. Kerry kunne fortelle at han nylig har lest en artikkel om hvordan hovedstaden bruker bygninger, og ikke minst bygningsplasser, for å få ned klimagassutslippene.

– Dette kommer til å endre atferden i by etter by. Norge er alltid i front og prøver å leve etter høyere standarder, sa Kerry. NTB kaller ham en «norgesvenn».

Den tidligere senatoren tilbrakte noen år i ungdommen i Norge siden faren jobbet her som diplomat.

– Ikke umulig

annonse

Den amerikanske utsendingen trakk videre fram flere dystre tegn på utviklingen i verden, blant annet at ti millioner mennesker dør av luftforurensning hvert år.

Samtidig understreket han at det er mulig å vinne fram i klimakampen, men at det krever en voldsom innsats.

– Jeg vil ikke komme her og si at alt er mørkt og umulig. For det er det ikke, sa han.

– Vi kjemper for planeten vår

Kerry gjorde det klart at fienden i klimakampen er de som tenker status quo og bare vil fortsette på samme vis.

Han mener at mye av løsningen er å satse på samarbeid mellom privat og offentlig sektor og trakk fram 50-åringen, det norske Klima- og miljødepartementet, som et eksempel til etterfølgelse.

– Vi kjemper for planeten vår. Det er lettere å si det her enn enkelte andre steder, sa han til forsamlingen av gjester fra departementet og miljøbevegelsen.

Kerry ble fredag tatt imot av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) utenfor hotellet The Hub i Oslo.

Kerry har tidligere vært utenriksminister i USA. Han var også Demokratenes presidentkandidat i 2004, men tapte mot George W. Bush.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474