MDG-leder Une Bastholm mener norsk politikk preges av kortsiktighet.

– Styrende partier i Norge har lenge lidd av en kortsiktighet som gjør at vi tar veldig dårlige valg i miljøpolitikken, sier Bastholm.

Fredag holder hun åpningstalen på MDGs landsmøte på Fornebu.

– Styringspartiene har hatt stor påvirkning på den politiske kulturen i Norge. Vi merker det som parti, at det blir veldig sterkt vektlagt hva som gir kortsiktige verdier, kortsiktig økonomisk inntjening, sier Bastholm til NTB.

Bastholm understreker likevel at MDG ikke er imot økonomisk vekst.

– Det er veldig mye vakkert som skal vokse, også i økonomien. Men det er viktig hva slags vekst vi har. Og det er der jeg tenker at Arbeiderpartiet og Høyre er fullstendig utdatert. Vi har ikke bruk for vekst i Norge som er med på å ødelegge framtida til ungene våre.

– Den kriseforståelsen som Erna Solberg hadde under pandemien, og som Jonas Gahr Støre nå har av krigen i Ukraina, den trenger vi at de også har på klima- og naturkrisen, sier hun videre.

– Vi må bort ifra kortsiktigheten og vektleggingen av økonomiske hensyn på områder i samfunnet hvor dette ikke bør være et mål i seg selv. Økonomien er et middel. Det paradigmeskiftet innebærer at vi for eksempel vektlegger naturen og naturverdier mye mer, sier Bastholm.

