annonse

annonse

Ukraina senket det russiske flaggskipet Moskva med amerikansk hjelp, ifølge NBC.

Ukrainske styrker hadde oppdaget et russisk krigsskip i Svartehavet, og ringte til kontakter i USA for bekreftelse på om det dreide seg om flaggskipet Moskva, skriver NBC.

USA svarte bekreftende og oppga etterretningsopplysninger om hvor fartøyet befant seg. Det er uklart om USA visste at Ukraina kunne komme til å angripe skipet, og USA var ikke involvert i den beslutningen, forteller kildene.

annonse

Fartøyet sank etter å ha blitt rammet av to ukrainske krysserraketter av typen Neptun 14. april.

Russland har avvist at skipet ble angrepet og i stedet sagt at det hadde brutt ut en brann, som igjen førte til at ammunisjon detonerte om bord.

Nyheten kommer dagen etter at New York Times skrev at amerikansk etterretning bidro til å ta livet av russiske generaler.

annonse

Pentagon-talsmann måtte torsdag presisere påstandene på en pressekonferanse torsdag, der NBC henviser til to tjenestemenn som sier at USA forbyr deling av informasjon om dødelige angrep på russiske sivile eller militære ledere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474