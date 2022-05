annonse

Lekkasjen som antyder at USAs føderale abortrett blir fjernet. Nå ser president Joe Biden på kriseløsninger.

I et lekket utkast til flertallsavgjørelsen til USAs høyesterett som Politico har publisert, slår dommerne fast at nok er nok, og at det må være opp til politikerne å vurdere en nasjonal abortrett.

Dommerne vil oppløse Roe vs. Wade, dommen fra 1973 som har sikret USAs kvinner abortrett på tvers av delstatsgrenser.

Da lekkasjen ble kjent, raste demokrater og kalte det den verste avgjørelsen på lang tid for borgerrettigheter i landet, skriver NTB.

Panisk virksomhet

En radikal beslutning, sa Biden. Han fikk igjen kjeft fra republikanere som mente han blandet seg inn i en rettsprosess som ikke er avgjort engang.

The Washington Post skriver imidlertid at flere kilder forteller at nyheten slo ned som en bombe i Det hvite hus, og ifølge avisas kilder ble det hektisk telefon- og møtevirksomhet i Det hvite hus for å finne en løsning.

Det hvite hus ser på kriseløsninger. En av dem er å tilby støtte via helseprogrammer som medicaid for å la kvinner reise til delstater der abort fortsatt er tilgjengelig og lovlig.

– Mye av det Biden-administrasjonen kan gjøre er ren fasadepynting, sier Lawrence Gostin, direktør for O’Neill-instituttet for nasjonal og global helse på Georgetown-universitetet, til Washington Post.

