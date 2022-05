annonse

annonse

Fire land med kyststrekning mot Nordsjøen ventes å delta under et toppmøte i Esbjerg i Danmark senere i mai.

I tillegg til Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltar Tysklands statsminister Olaf Scholz, Nederlands statsminister Mark Rutte, Belgias statsminister Alexander De Croo og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Ifølge en pressemelding fra det danske statsministerkontoret ventes det at de fire landene vil inngå en avtale som skal sette opp tempoet for utbyggingen av havvind i Nordsjøen, skriver NTB.

annonse

Les også: Høyre med havvind-frieri til SV: – Trenger ikke regjeringspartiene for flertall

– Europa skal raskest mulig gjøre seg uavhengig av russisk gass, Danmark vil gå foran og bane vei for at Nordsjøen blir et grønt kraftverk for hele Europa basert på dansk teknologi og dansk erfaring, sier Frederiksen i en kommentar.

Møtet finner sted den 18. mai.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474