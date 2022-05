annonse

Pentagon-talsmann John Kirby måtte på en pressekonferanse torsdag presisere påstandene i New York Times som stammer fra to ikke-navngitte tjenestemenn.

De hevdet amerikansk etterretning har bidratt til at flere russiske generaler har blitt drept.

– Vi skaffer ikke til veie etterretning om hvor høytstående militære ledere på slagmarken befinner seg eller deltar i det ukrainske militærets beslutninger om angrep, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

New York Times skrev natt til torsdag norsk tid at etterretning fra USA bidro til at ukrainske styrker kunne drepe flere russiske generaler. Avisen viste til kilder som sa at Ukraina fikk detaljer om forventede troppeforflytninger, stedsinformasjon og andre detaljer, i sanntid, og at Ukraina brukte informasjonen i tillegg til sin egen etterretning for å gjennomføre målrettede angrep, skriver NTB.

– Ukraina kombinerer informasjon som vi og andre partnere gir dem, med etterretning som de selv innhenter fra slagmarken, sier Kirby.

– USA gir etterretning fra slagmarken for å hjelpe ukrainerne med å forsvare landet sitt. Vi gir dem ikke etterretning med hensikt om å drepe russiske generaler, sier rådets talsperson Adrienne Watson.

