Frp får sin største oppslutning på et år.

Frp går fram 1,7 prosentpoeng til 13 prosent, noe som ville gitt 23 mandater. Dette er partiets beste resultat på denne målingen på et år.

Dersom Norfaktas måling for Klassekampen og Nationen var valgresultatet, ville Høyre fått 47 mandater. Arbeiderpartiet vill endt på 45, med en oppslutning på 23,1 prosent – en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra april.

– Både denne og flere andre målinger viser tegn på at det lysner for partiet, sier statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Nationen. Han sier det var vanskelig for Frp å drive opposisjonspolitikk rett etter at de gikk ut av regjering. Etter regjeringsskiftet mener han partiet er blitt gjenkjennelig.

– Velgerne kjenner igjen partiet og tenker at det er attraktivt, sier Marthinsen.

Et representativt utvalg på 1.000 personer er spurt i målingen. Feilmarginen er på 1,1 til 2,7 prosentpoeng og er størst for de største partiene, ifølge NTB.

