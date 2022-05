annonse

NRK og Norsk Journalistlag kom natt til lørdag til enighet i årets lønnsoppgjør.

Journalistenes forhandlingsleder, Rolf Johansen, sier til Journalisten at det var et krevende oppgjør.

– Gjennom konstruktiv dialog har vi likevel kommet fram til en løsning vi kunne akseptere, sier Johansen. Alle NJ-medlemmer får minimum 26 930 kroner.

– Dette er et rekordoppgjør i NRK-sammenheng. Penger har vært viktig i dette oppgjøret fordi våre medlemmer ikke har hatt reallønnsvekst siden 2019. Samtidig vet vi at anslaget for prisveksten framover er usikkert, og vi er spent på hvordan oppgjøret står seg opp mot bransjen for øvrig, sier Johansen.

