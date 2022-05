annonse

Et stort flertall på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte har vedtatt at Norge må ta stilling til om det skal søkes medlemskap i EU.

Partiet skal nå aktivt jobbe for å løfte debatten om norsk EU-medlemskap, slås det fast i vedtaket, som lyder slik:

«MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.»

Sterke krefter arbeider nå for å gjøre MDG til et ja-parti, mens motstanderne kaller endringen et kupp, skriver NTB.

– Jeg har gått fra nei til ja, sier Ingrid Liland (32) til NTB. Hun stiller til valg som nestleder på MDGs landsmøte på Fornebu.

Mens partileder Une Bastholm holder kortene tett til brystet, omtales Hanna E. Marcussen, Oslos byråd for byutvikling, blant dem som sterkest har presset på for å få spørsmålet om EU på partiets dagsorden.

– For meg handler det primært om at vi som et grønt parti bør være et parti som er positivt også til norsk EU-medlemskap fordi EU ligger helt i tet når det gjelder klima- og miljøarbeid. Veldig mye av det som skjer også i norsk politikk kommer direkte fra EU gjennom EØS, sier Marcussen til NTB.

En annen grunn er Russlands invasjon i Ukraina.

– Det fins nesten ikke et mer relevant tidspunkt å diskutere EU på, mener Marcussen med henvisning til europeisk sikkerhet.

Partiet sier derimot nei til atomkraft, en problemstilling som også er aktuell som følge av den Ukraina-relaterte energikrisen. MDGs ungdomsfløy tok til orde for å utrede kjernekraftverk i Norge, men ble nedstemt av de voksne i partiet.

– Kjernekraft blir en avsporing i den norske energidebatten, uttalte partileder Une Bastholm til NTB fredag.

I går ankom stortingsrepresentant Lan Marie Berg landsmøtet tre timer og femten minutter forsinket. I motsetning til flere partifeller ble hun kjørt i bensintaxi, nærmere bestemt en Toyota Prius 2018-modell.

Til Nettavisens journalist på stedet forklarte Berg at hun kom rett fra et møte og derfor ikke hadde tid til å sykle. Med seg hadde MDG-politikeren en treningsmatte. Partiet arrangerer nemlig både morgenyoga og kveldsyoga.

Det er ikke første gang den selverklærte miljøforkjemperen velger privat befordring fremfor kollektivtransport. I 2015, etter en NRK-debatt på Marienlyst, tok Berg taxi til en partiintern fest på Grønland.

