Notorisk kriminell mann (23) varetektsfengslet.

Siktede, som har et ukjent utenlandsk navn (fransk Guinea?), ble pågrepet av politiet i Oslo 29. april 2022 siktet for overtredelse av:

Fem tilfeller av straffeloven § 372, jf. 371 bokstav a. – grovt bedrageri.

27 tilfeller av straffeloven § 371 bokstav a, jf. straffeloven § 15 – bedrageri.

Fire overtredelser av straffeloven 202 – datainnbrudd.

To nye tilfeller av bedragerier.

Straffeloven § 361, første ledd bokstav b, jf. straffeloven § 15 – dokumentfalsk.

Straffeloven § 234 første ledd – doping overtredelse.

To tilfeller av overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første punktum – kjørt bil uten gyldig førerkort.

Straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd (ikke møtt til soning av ilagt fengselsstraff).

Påtalemyndigheten har nå krevd varetektsfengsling for siktede for et tidsrom av fire uker frem i tid, da det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare handlinger dersom han nå ikke fengsles.

Gjenganger

Siktede er domfelt tre ganger tidligere, samt for tilsvarende forhold som denne siktelsen gjelder. I tillegg, har han fått en rekke forelegg og påtaleunnlatelser for vinningskriminalitet.

Til tross for siktedes tidligere omfangsrike kriminelle historikk, har ikke dette avskrekket hans eventuelle fremtidige lovstridige handlinger.

De mange bedrageriene er gjennomført med samme modus som tidligere, og dette har medført betydelige tap for en rekke fornærmede.

Etter at siktede sonet den siste straffen han ble idømt, er han anmeldt for fire nye kriminelle forhold, som han også har erkjent straffeskyld for.

Kjennelsen

Dommerfullmektig, Amalie Skar, bemerket på bakgrunn av omfanget og hyppigheten av lovbruddene siktede har utført, at han ikke mestrer å avstå fra nye straffbare handlinger.

Retten tok påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil fire uker til følge.

Siktede aksepterte kjennelse.

