De var fysne på en matbit, kompisene Bobby Wynn (19) og Jeremy Delgado (21) i Austin, Texas.

Når man er sulten og på farta er det lite som passer bedre enn en pølse i brød. Men hva gjør du når maten koster mer enn du har i lommeboka?

Wynn og Delgado mente seks dollar, litt over femti kroner, var for dyrt for en pølse i brød, og svarte med å slå og sparke selgeren gjentatte ganger.

Et vitne til udåden, som skjedde i fullt dagslys klokken to på ettermiddagen, sier det var Delgado som ledet an.

Delgado fyrte seg veldig opp over prisen, og munnhuggeriet utartet snart i vold fra de to. Deretter stakk samfunnsborgerne fra stedet.

En politimann fant pølseselgeren på gata foran utsalgsstedet, og forstod raskt at det ikke var ketchup som dekket klærne hans.

Selgeren ble hastet til sykehus, hvor det ble påvist livstruende skader, skriver NY Post. Han skal ha blitt påført et kutt i hodet som måtte sys med sting, sprukket lever og smerter over store deler av kroppen.

Politiet sporet opp Delgado og Wynn på en nærliggende p-plass under en motorvei. En betjent la da merke til blodflekker på Delgados sko og bukser.

Wynn hadde tatt av seg skoene sine og prøvd å kvitte seg med dem. Som garnityr oppå voldssiktelsen blir han derfor også tiltalt for tukling med bevis.

Seks dollar blir nærmest en pølse i slaktetida sammenlignet med prisen for å bli løslatt fra Travis County Jail, hvor Wynn og Delgado holdes i varetekt.

Det er nemlig satt en kausjon på 25.000 dollar for hver av de to.

