annonse

annonse

MDG på glid i EU-saken.

– Jeg har gått fra nei til ja, sier Ingrid Liland (32) til NTB.

Hun stiller til valg som nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG) på landsmøtet på Fornebu denne helgen. Og hun er blant dem som har fått et mer positivt bilde av EU de siste årene.

annonse

– Jeg trodde at Norge kom til å gå foran i viktige saker, blant annet klima og miljø. Nå viser det seg at det er EU som tar ledertrøyen i Europa. Det har jeg nok landet på at vi må være med på, forklarer hun.

Les også: MDG-byråd i Bergen vil nekte fri parkering på privat eiendom: – Det hele er rett og slett helt absurd (+)

MDG-leder Une Bastholm vil ikke avsløre hvor hun selv står, men kaller spørsmålet «kjempespennende».

annonse

– Jeg syns det er et stort spørsmål om Norge skal gå inn i EU. Jeg tenker at vi som et samarbeidsorientert parti iallfall bør være engasjert i hva slags type samarbeid Norge skal ha med Europa, og jeg har tatt til orde for tettere energisamarbeid, sier Bastholm.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474