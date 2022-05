annonse

Nettavisen har laget en sak av at stortingsrepresentant Carl I. Hagen skrev reiseregning for et møte med Klimarealistene. Han fikk også innvilget kostgodtgjørelse under reisen, skriver avisen oppstyrtet. Turen til Stavanger kostet litt i underkant av 4000 kroner.

Organisasjonen, som har slagordet «Det er SOLA som styrer klimaet», tar avstand fra den rådende vitenskapen på klimafeltet, blant annet ved å fremme at klimaendringene i stor grad skyldes naturlige svingninger, fortsetter Nettavisen.

– Det var jeg som inviterte Hagen. Han holdt et innlegg der han snakket til oss i et sted mellom 30 minutter og en time. Etterpå var han med på uformelle diskusjoner. Han brukte hele ettermiddagen med oss, sier Klimarealistenes leder Hans Borge.

Hagen forsvarer seg.

– Det er slik regelverket er at når en stortingsrepresentant reiser i egenskap av representant på et politisk relevant møte så betaler Stortinget. I gamle dager ville det vært stortingsgruppen som betalte og jeg personlig mener det var et bedre system. Nå forholder jeg meg til det system som gjelder.

Ytterliggående?

Klimarealistenes Geir Hasnes reagerer på at det i det hele tatt blir en sak i Nettavisen av at en stortingsrepresentant besøker dem i offisielt ærend.

– Men jeg forstår det godt, for så vanstyrt har Norge blitt, at alle forsøk på å anvende sunn fornuft, kritisk sans og vitenskap er «ytterliggående», sier sivilingeniøren til Resett.

Hasnes er klimarealist, og mener at de ikke kan annet enn rose seg selv over at de «ikke blir ansett som en saueflokk som villig tror på alt tøvet politikerne på Stortinget kommer med».

– Hagen har helt rett i at deltakelsen på møtet var 100% politisk relevant. Hele Stortinget skulle ha vært der og lært virkelig vitenskap av de fire foredragsholderne.

Hasnes tror det er mulig at det ligger en slags «populistisk appell» i at turen kun kostet skattebetalerne litt i underkant av 4000 kroner.

– Når man tenker på hvor mange milliarder hvert eneste idiotiske klimatiltak koster skattebetalerne, og aldri uten noen som helst målbar effekt, så virker Nettavisens «rettmessige harme» noe smålig, for å si det mildt, mener Hasnes og viser til sin artikkel om at det grønne skiftet er et sort hull, og hvordan CO2-fangst koster milliarder «uten at det skjer noe som helst».

– Hadde Nettavisen benyttet seg av Klimarealistenes vitenskapelige kompetanse hadde det virkelig vært til nytte for dens lesere, sier Hasnes. Men han mener at de ikke tør, fordi de er redde for å bli utstøtt av det gode selskap.

– Norske medier har fullstendig avviklet hva det vil si å være kritiske til makthaverne. Man biter ikke den hånden som gir en mat.

