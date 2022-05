annonse

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov mener at Polen kan bli en trussel.

Peskovs uttalelser kom fredag. Han sa at Polen kan være i ferd med å bli «en kilde til trusler», melder Reuters.

Polen har stått i spissen for at EU må innføre strengere sanksjoner mot Russland, og for at Vesten må gi mer våpen til Ukraina i kampen mot russiske styrker.

Stanislaw Zaryn, en talsmann for polsk etterretningstjeneste, sier at Russland i flere dager har gjennomført en koordinert desinformasjonskampanje mot Polen, skriver NTB.

– Målet med de russiske handlingene er å skape mistillit mellom Polen og Ukraina, samt baktale Polen og fremstille landet som et farlig land som skaper konflikter i Øst-Europa, skriver han i en epost til nyhetsbyrået.

