annonse

annonse

Valgresultatet beskrives som historisk.



Partiet Sinn Féin har for første gang vunnet valget til Nord-Irlands lovgivende myndighet, Northern Ireland Assembly.

Seieren betyr at Sinn Féin får førsteministeren, det vil si Nord-Irlands «statsminister».

annonse

Opptellingen etter torsdagens valg begynte fredag morgen, og resultatet var klart lørdag. Sinn Féin har fått flest plasser i parlamentet, som har 90 representanter.

Les også: Zemmour vil forene den nasjonalistiske blokken i Frankrike etter Le Pen-tap

Jeffrey Donaldson, leder av partiet DUP, erkjente lørdag valgnederlaget.

annonse

Sinn Féin er for at Nord-Irland skal tilsluttes Republikken Irland og dermed gjenforene øya som et samlet land, mens DUP vil forbli del av Det forente kongerike.

Siden Nord-Irlands opprettelse i 1921 har probritiske unionister styrt denne riksdelen av Storbritannia, med unntak av perioder med direkte styre fra London, skriver NTB.

Sinn Féins nordirske leder Michelle O’Neill varsler en «ny æra».

– Jeg vil stå for et inkluderende lederskap som støtter mangfold, garanterer rettigheter og likhet for dem som er blitt ekskludert, diskriminert mot eller ignorert i fortiden, uttaler O’Neill.

Sinn Féin opererer også Irland. BBC har omtalt partiet som «demokratisk-sosialistisk».