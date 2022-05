annonse

Kjetil Rekdals Rosenborg halter stygt i Eliteserien etter 0-3-tap borte mot Strømsgodset. Løpet var kjørt for trønderne etter første omgang.

Rekdal står med én seier, tre uavgjort og ett tap etter fem seriekamper i sin første sesong som RBK-trener. Og etter spillet å dømme i Drammen, er det langt fram for denne utgaven av Rosenborg.

Treneren gikk ganske omgående i garderoben etter kampslutt, og han var forbannet. Samtidig var det full jubel på tribunene i Drammen.

Rekdal kom ut til intervjusonen etter noen minutter.

– Dette var helt forferdelig, og vi møtte ikke opp. Det må jeg ta på min kappe. Vi hadde en svak oppvarming i dag også, sa Rekdal til NTB.

– Det var ikke noe spesielt før kampen som skulle tyde på at det skulle ende som dette. Alle må gå i seg selv etter dette.

Det tok bare 70 sekunder før Godset fikk 1-0-målet som en gave. Erlend Dahl Reitan laget selvmål rett foran hjemmelagets meste ivrige tilhengere.

Rosenborg måtte erstatte sin midtstopper Renzo Giampaoli etter vel et kvarters spill. Han pådro seg en skade i venstrebeinet.

Trøbbel

– Det føles ut som alt går galt. Det ble trøbbel på trøbbel. Det er ekstremt skuffende, sa Reitan til Eurosport.

Strømsgodset ble noe senere nektet scoring da Reitan stoppet et skudd omtrent på målstreken. Men vertene fortsatte angrepet etter et innkast, og det endte med at Johan Hove ordnet 2-0 fra ti-elleve meters hold. RBK-forsvaret var utspilt i forkant av målet.

Ipalibo Jack fikset 3-0-scoringen som førte til ny trampeklapp på Marienlyst. Den kom på en heading etter corner noen minutter før pause.

Snuoperasjon

Rosenborg hadde ingen Viking-opphenting (0-3 til 4-3 over Molde lørdag) i kroppen. Det gjorde at Strømsgodset hadde rimelig bra kontroll i den andre omgangen.

I forrige serierunde tapte Strømsgodset 0-5 hjemme for Sandefjord, så drammenserne sto for en fotballmessig forvandling i løpet av to uker.

Seieren over RBK sendte laget opp i seks poeng. Det er det samme som trønderklubben.

Godset spiller borte mot formlaget Viking torsdag i en framskutt kamp. 16. mai venter så en tur til Kristiansund.

Rosenborg får besøk av Sandefjord samme kveld. Spillet mot Strømsgodset var ikke rare PR-stuntet for å lokke ekstra mange tilskuere til Lerkendal kvelden før 17. mai.

