Hongkongs flerårige leder Carrie Lam takker for seg.

Lam har ledet Hongkong siden 2017. Byen var tidligere selvstyrt, men anses å ha mistet sin autonomi etter at Beijing innførte sin såkalte sikkerhetslov i 2020.

Storbritannia beskylder Kina for å ha brutt de to landenes avtale fra 1984, som skulle sikre Hongkong ytringsfrihet og demokratisk styresett minst frem til 2047 etter at byen i 1997 ble overført fra britisk til kinesisk overhøyhet.

Lam var også myndighetenes autoritære ansikt utad under protestene mot diktatur som brøt ut i Hongkong fra våren 2019 frem til sommeren 2020.

Det har gitt Lam rekordlav oppslutning blant Hongkongs innbyggere. Nylig varslet Lam at hun ikke søker en andre periode som regjeringsleder og heller vil tilbringe mer tid sammen med sin familie.

Lam er ilagt omfattende sanksjoner for sin rolle i forfølgelsen av borgerrettighets-aktivister og avviklingen av byens demokratiske institusjoner, og har blant annet måttet heve lønnen sin i kontanter.

Lam regnes som lojal til regimet i Beijing, men har takket nei til medlemskap i Kinas Kommunistparti med henvisning til sin romersk-katolske tro. Lam sa i 2007 fra seg sitt britiske statsborgerskap.

Nå er hennes Beijing-vennlige etterfølger utpekt fra 1. juli. Det er ingen ringere enn tidligere sikkerhetssjef John Lee.

Lee hadde ansvaret for å slå ned Hongkong-borgernes protester mot at Kina søkte større kontroll over politikken og rettsvesenet i den spesielle administrative regionen. Politiets behandling av de unge demokrati-forkjemperne ble stadig hardere, og i dag sitter flere ledende aktivister fengslet.

Lee hadde ingen motkandidater, og fikk 99 prosent av stemmene i en hemmelig avstemning tidligere i dag. Nærmere bestemt mottok Lee 1.416 stemmer fra den 1.461 mann store valgkomiteen.

– Jeg ser frem til at vi alle begynner et nytt kapittel sammen, at vi bygger et Hongkong som bryr seg, er åpent og levende, og et Hongkong som er fullt av muligheter og harmoni, uttaler Lee, gjengitt av NTB.

