Elleville scener da Bristol Rovers sikret den siste opprykksplassen i League 2 i England.

Det ble dramatiske siste minutter på Memorial Ground i Bristol lørdag ettermiddag.

I siste kamp i League 2 lå Northampton på den viktige tredjeplassen som ga direkte opprykk. De hadde nettopp vunnet 3-1 borte Barrow.

Det eneste laget som truet opprykksplassen var Bristol Rovers som møtte Scunthorpe hjemme. De ledet 6-0 mens Northampton-kampen var ferdig, og trengte mål nummer sju for å rykke direkte opp.

Like før full tid kom 7-0-skåringen som sendte Bristol Rovers forbi Northampton på målforskjell, og hjemmefansen til himmels. Rovers har ikke skåret sju mål siden 1964.

Opprykket førte til at Rovers-fansen stormet banen ved kampslutt og bar manager Joe Barton på gullstol.

Bristol Rovers needed to win their game by 5 goals more than Northampton todau to get promoted

Northampton won 3-1. So they needed to win 7-0 and they did it 🤯

This is why we love football 🤩#UTG pic.twitter.com/7VUjeD1Znt

— The Lower Tiers (@LowerTiers) May 7, 2022