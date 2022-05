annonse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) befinner seg nå i Kyiv, melder NRK.

Huitfeldt skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Hun og stortingspresidenten er de første offisielle representantene fra Norge som besøker Kyiv etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

Besøket 8. mai skjer på en symboltung dag i Europa, nemlig frigjøringsdagen etter andre verdenskrig, skriver NTB.

Frigjøringsdagen feires imidlertid 9. mai i Ukraina, Russland og andre postsovjetiske stater, og kalles der for seiersdagen.

Grunnen er tidsforskjeller. Den tyske kapitulasjonen ble signert like før midnatt 8. mai 1945, og da viste kalenderen allerede 9. mai i Sovjetunionen.

Ukraina holdt seiersdagsparader fram til 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya. Fra 2015 har Ukraina markert frigjøringsdagen 8. mai. Det er ventet at Huitfeldt vil legge ned en krans for å minnes dem som falt under andre verdenskrig.

Samtidig gjenåpnes Norges ambassaden i den ukrainske hovedstaden. Huitfeldt sier til TV 2 sier at det både har symbolsk og praktisk betydning.

– Det er veldig viktig at vi får til en delvis gjenåpning av ambassaden. Vi evakuerte ambassaden natt til 24. februar, rett før krigen startet, og så åpner vi den nå, i alle fall delvis. Det gjør jo at vi kan bedre samarbeide med myndighetene i dette landet for å bygge opp landet igjen. Det er viktig at vi viser all den solidaritet vi kan, sa Huitfeldt.

Senere på dagen dro følget til byene Irpin og Butsja utenfor Kyiv. Særlig er sistnevnte kjent for det som synes å være omfattende krigsforbrytelser begått av russerne.

– Det er tøft og sterkt å være her. Massegraver og bombing av boliger der barn bor. Det er rett og slett ondskap, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

I dag valfarter vestlige politikere til Ukraina.

Tidligere i dag ble det kjent at USAs førstedame Jill Biden er på uanmeldt visitt i Vest-Ukraina, hvor hun møter sin kollega Olena Zelenska.

Klokken 16 norsk tid melder NTB dessuten at Canadas statsminister Justin Trudeau har ankommet landet. Noen timer i forveien arrangerte for øvrig den irske artisten Bono fra U2 en konsert på en av metrostasjonene i Kyiv.