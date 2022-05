annonse

Amerikanske forsvarskilder har hevdet å ha hjulpet Ukraina med å drepe Putins generaler og senke flaggskipet «Moskva». Nå sier en topp russisk politiker at USA «må holdes ansvarlig».

– Det er farlig når folk snakker for mye, sier CIA-sjef Bill Burns og er rasende over lekkasjene.

Ifølge ukrainerne selv har de lykkes med å avrette tolv russiske generaler. USA skal ha gitt Ukraina opplysninger om russiske styrkers bevegelser.

Talsmann for det russiske parlamentet ser artiklene i amerikansk presse som bevis på at USA er direkte involvert i fiendtlige handlinger mot Russland.

– USA deltar i militæroperasjonen i Ukraina. Washington koordinerer og står bak militære operasjoner og deltar dermed i militære angrep mot vårt land,» skrev Vjatsjeslav Volodin på Telegram, ifølge det russiske statskontrollerte nyhetsbyrået Tass.

Han mener at det nå handler om mer enn bare å donere våpen til Ukraina.

«Det amerikanske lederskapet bør holdes ansvarlig for forbrytelsene begått av nazi-regimet i Kiev og dermed legges til listen over krigsforbrytere,» skrev Volodin.

Kreml-talsmann Peskov sa etter at New York Times rapporterer at de er godt klar over at USA, Storbritannia og resten av NATO hjelper Ukraina med etterretning, men det vil ikke hindre Russland i å nå sine mål i landet, skriver Aftonbladet.

