Møttes over over kanapeer. Signerte kontrakter og lån verdt mange titalls millioner dollar til en britisk forretningsmann. Nå er minst 22 millioner dollar forsvunnet.

Hele historien blir omtalt som «surrealistisk».

Det er avisen New York Times som kommer med avsløringene i helgen. Tidligere justis- og forsvarminister Grete Faremo har siden 2014 vært sjef for det lite kjente FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS).

Under hennes tid har kontoret blitt skandalisert. Hun og hennes medarbeider har «betrodd titalls millioner dollar, hele byråets investeringsportefølje på den tiden, til en britisk forretningsmann,» skriver avisen. Det etter å ha møtte ham på en fest. De ga også datteren hans 3 millioner dollar for å produsere en popsang, et videospill og et nettsted som «fremmer bevissthet om miljøtrusler mot verdenshavene».

Grete Faremo skal ha sagt opp sin stilling som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) med umiddelbar effekt søndag etter avsløringene i New York Times.

Diplomater og tidligere FN-tjenestemenn sier at historien også demonstrerer det kritikere sier er et alvorlig problem med FN: en kultur av straffrihet og ansvarsløshet blant noen toppledere, som har enorme budsjetter med lite eksternt tilsyn.

«Hva kaller du det når du tror at du er Gud?» sa Jonas Svensson, som nylig forlot kontoret Faremo ledet. Svensson sa at sjefene hans hadde en sjelden kombinasjon av for lite forberedelse og for mye toleranse for risiko – pluss dårlig dømmekraft..

– Ambisjoner og dumhet, sier han om Faremo og hennes FN-kontor.

FN har selv gransket hendelsen, men vil ikke fortelle New York Times hva de har funnet. Avisen skriver at den ikke tror FN selv ville offentliggjort funnene om det ikke hadde blitt skrevet om eksternt.

Faremo overtok FN-kontoret i 2014 og lovet å kutte byråkrati og gjøre det mer effektivt. Hun ville også begynne å låne ut penger, som de fikk fra andre FN-organisasjoner.

En fest

Det hele begynte med en fest i New York i 2015. På festen ble hun og nestlederen hennes, en ukrainer ved navn Vitaly Vanshelboim, introdusert til den britiske forretningsmannen David Kendrick og hans datter Daisy. Introduksjonen ble gjort av en italiensk forretningsmann med forbindelser inn i FN.

AI 2017 ble de første pengene utbetalt, 3 millioner dollar til en organisasjon ledet av datteren Daisy Kendrick (nesten 30 millioner norske kroner). Hun var nyutdannet og uten erfaring. Det skulle være en miljøorganisasjon hun drev. Den het «We are the Oceans».

En av aktiviteten var produksjonen av en sang, som Faremo selv fremførte i en nesten tom FN-sal. Faremo hevder å ha sangbakgrunn.

Neste år, i 2018, kunngjorde FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) at de ga sine første lån. I løpet av de neste to årene lånte det 8,8 millioner dollar til et selskap som investerer i en vindpark i Mexico og 15 millioner dollar til et annet selskap for prosjekter med fornybar energi. Ytterligere 35 millioner dollar gikk til å bygge boliger i Antigua, Ghana, India, Kenya og Pakistan, prosjekter overvåket av et tredje selskap.

Forretningsregister viser at alle tre selskapene ser ut til å være knyttet til Kendrick, skriver New York Times. Han eier to av dem gjennom et familiekontor på det britiske territoriet Gibraltar. Den tredje, basert i Spania, lister ikke opp en eier i selskapsregistrene – men direktørene er mangeårige samarbeidspartnere til Kendrick.

I juli 2020 begynte FNs kontrollorgan å heve stemmen internt over prosjektene. Da begynte Faremos FN-byrå å prøve å få pengene tilbake, men uten hell.

Til slutt, ifølge en FN-revisjonsrapport i fjor, innrømmet et av Kendricks selskaper at det hadde brukt FNs lån til å betale ned på andre lån: «En stor del av innskuddet på 15 millioner dollar hadde blitt brukt til å betale gjeld», heter det i revisjonsberetningen. FN-revisorene sa i fjor at Kendricks selskaper hadde gjort noen små betalinger, men revisorene forventet at FN-byrået kom til å tape 22 millioner dollar. Det er ca. 200 millioner norske kroner.

De andre lånene, som var ment å finansiere rimelige boligprosjekter, er fortsatt offisielt under behandling. Men FN sa at så langt har ingen hus blitt ferdigstilt.

