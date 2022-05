annonse

Programmet har bare 60 studieplasser.

Det er 0,2 prosent av de 28.000 studentene som tar en bachelor-, master-, doktorgrad, enkeltemner og videreutdanning ved Universitetet i Oslo. Likevel synes Honours-programmet ved UiO å være en torn i øyet på mange.

Dette bachelorstudiet teller 210 studiepoeng, mot normalen på 180 studiepoeng, over en periode på tre år. Programmet er mer vitenskapelig rettet enn ordinære bachelorstudier, og varmer studentene opp til en mulig forskerkarrière.

Og mens studenter flest må dele på foreleseren, får hver student på Honours-programmet sin personlige veileder blant de vitenskapelig ansatte.

For året 2021/2022 var opptaksgrensen 62,3 poeng for programmets realfagslinje. Kun elevene med høyest karaktersnitt fra videregående slipper inn.

Navnet er inspirert av britisk og amerikansk universitetskultur, som tildeler bachelorgrader «with honours» – laud på norsk – til de aller beste studentene.

Honours-programmet debuterte i 2019. Det betyr at programmets første kull etter planen skal uteksamineres kommende sommer.

I fjor skrev Resett om Honours-programmet. Da opplyste programrådsleder Anders Malthe-Sørenssen at flere av studentene var involvert i forskningsprosjekter.

– Vi forventer at de både vil presentere vitenskapelige resultater på konferanser og publisere sine resultater mens de er bachelorstudenter, sa Malthe-Sørenssen til Resett.

Publisering i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter er gjerne noe som doktor- og enkelte masterstudenter er rustet til. Det er uvanlig at bachelorstudenter har nok trening til å publisere sine egne forskningsfunn i et tidsskrift.

Nå vil Astrid Marie Foss Claussen programmet til livs. Hun er medlem av fylkesstyret i AUF Oslo, og har skrevet leserinnlegg i Aftenposten.

Claussen hevder at studentene ved Honours-programmet allerede er ressurssterke, og finner det paradoksalt at de derfor mottar flere ressurser enn den gjennomsnittlige campus-sliteren på Blindern.

– Honours-programmet gir altså ekstra hjelp til de studentene som trenger det minst, poengterer Claussen.

«Like muligheter og forutsetninger» mellom studentene er angivelig viktigere enn å utvikle fremtidens forskere på et tidlig trinn i utdanningen.

– De demotiverte, svakerestilte studentene burde prioriteres, slår Claussen fast.

Claussen trekker frem tall fra Statistisk Sentralbyrå, som viser at en av to ordinære bachelorstudenter ikke fullfører studiet på normert tid.

– Derfor burde vi heller bruke penger på tiltak for å få flere studenter til å fullføre studiene på normert tid. Det er heller ingen god investering for fremtiden å bruke mest ressurser på de allerede ressurssterke, konkluderer Claussen.

Blant Aftenpostens lesere er det delte meninger om forslaget. Flere mener Claussen har misforstått hva akademia egentlig er.

– Enig i at dette ikke er typisk norsk. Men det er også snakk om høyere utdanning her. Det er ikke obligatorisk skole der umotiverte tvinges til å møte opp, dette er noe man velger selv, skriver Anders.

– Å begynne på universitetet er frivillig. Man må kunne forvente at studentene kan ta ansvar for egen læring uten at andre driver dem fram til enhver tid. Samtidig trenger vi folk med høy kompetanse her til lands, heter det fra Jan.

– Poenget med høyere utdanning er ikke å få flest mulig igjennom, mener Nils Fredrik, og spør om Norge får nok kompetanse, vitenskap og salgbare produkter fra milliardene som sluses inn i høyere utdanning.

Leseren Tone undrer seg over hvorfor det er galt å fremdyrke akademisk talent, all den tid Norge satser tungt på toppidrett og egne idrettshøyskoler.

– Da kan vi jo legge ned Olympiatoppen i samme slengen og bruke pengene på breddeidrett. Hvorfor er det bare i idrett det er greit å satse på talent i Norge?

Men i kommentarfeltet er det også støtte til Claussen.

– Veldig enig. Slike “Æresprogram” er en veldig unorsk greie. Som det allerede nevnes de flinkeste og sterkeste studentene trenger ikke å få masse fordeler som vanlige studenter ikke får, skriver Kjetil.

– Så dette honors programmet er altså enda et steg i retning av større klasseskiller. Kjipt at UiO er for en slik utvikling, mener Jon.

– I det minste bør programmet byttes navn på. Æresprogram høres helt feil ut på norsk. En bør heller belønnes utifra hva man produserer enn hvor smart og uprøvd du er, heter det fra Lars-Jørgen, som likevel tar et forbehold:

–De beste av oss (uansett gren og hva du driver med) bør gå foran oss som skinnende eksempler for å gjøre vårt samfunn bedre.

