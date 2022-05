annonse

Ni år etter barnedrapene i Baneheia, den 6. mars 2009, ble Jan Helge Andersen (41) anmeldt for en voldtekt.

Kvinnen som anmeldte saken til Agder politidistrikt, mente Andersen utsatte henne for en fullbyrdet voldtekt noen år før drapene i mai 2000. De to hadde kjennskap til hverandre, skriver TV 2.

Etter det Resett kjenner til, skal det være en familierelasjon.

Saken ble henlagt fordi politiet mente det angivelige forholdet i så fall måtte ha skjedd mens Andersen var under den kriminelle lavalder, trolig i 1997. Kvinnen var selv mindreårig på det påståtte gjerningstidspunktet.

TV 2 har tidligere også omtalt voldtektsanmeldelsen, som Oslo-politiet først 14. september i 2021 ble oppmerksomme på.

Anmeldelsen st0 i sterk kontrast til Agder-politiets uttalelser i forbindelse med gjenåpningen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Nåp kan TV 2 rapportere at etter henleggelsen sendte kvinnen en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.

De avslo søknaden søknaden, men kvinnen klaget avslaget inn til Erstatningsnemnda for voldsofre. I et vedtak fra 2013, som TV 2 har fått tilgang til, kommer nemnda til motsatt konklusjon og gir kvinnen en erstatning på 200.000 kroner.

For å få tilkjent voldsoffererstatning må det være «klart sannsynliggjort» at søkeren har fått en skade som følge av en straffbar voldshandling.

Advokat Bjørn André Gulstad, som representerer Viggo Kristiansen, er klar i sin kritikk.

– Dersom det for 10 år siden hadde vært kjent at et offer var blitt trodd på at Jan Helge Andersen hadde voldtatt henne, burde dette åpenbart fått den konsekvensen at hans troverdighet ble så svekket, at det igjen medførte at Viggo Kristiansen fikk sin sak gjenopptatt langt tidligere, sier Gulstad.

Forsvareren sier han mistenker at dette har blitt holdt skjult for å hindre at saken skulle gjenåpnes.

– Når det nå er troverdige opplysninger om at Jan Helge Andersen skal ha utført alvorlige seksualovergrep i årene før Baneheia-drapene, er det rett og slett en skandale at Agder-politiet ikke satte i gang ny etterforskning av saken og informerte oss som jobbet med gjenåpning om disse helt nye opplysningene, sier advokaten.

– Uriktig

– Min klient fastholder at anklagen er uriktig. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Andersens forsvarer, Svein Holden, til TV 2.

Nylig ble det kjent at Tidligere etterforskningsleder i Baneheia-saken, Arne Pedersen, har levert et 35 sider langt brev til Statsadvokaten i Oslo der han tar til orde for en ny tiltale mot Viggo Kristiansen.

Pedersen sier til NRK at han er sikker på at dommen mot Kristiansen er riktig, og at han er bekymret for at den nye etterforskningen vil ende med frifinnelse.

– Jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sa Pedersen til rikskringkasteren.

