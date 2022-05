annonse

Runar Døving hadde nylig en kronikk i Klassekampen om arv og filantropi. Det handlet jo egentlig om arv og ikke filantropi.

Han kritiserte både venstresiden og høyresiden med sin forståelse av deres antatte argumenter og prøvde dermed å framstille seg selv som midtpunkt. Etter min mening uten hell.

Flere påstander kom opp:

– Arv fører til medfødt urettferdighet.

– Det overføres arv for mer enn 75 milliarder kroner hvert år uten offentlig diskusjon.

– Vi diskuterer gjerne monarki og problemstillingen med arv av rettigheter, men ikke rikfolk som overfører sine konsern i arv til sine barn.

– Flertallet kommer lett inn på boligmarkedet med foreldrebanken, andre er født uten ressurser.

– Ofte blir folk sinte når arveavgift diskuteres.

– Moms er dobbeltbeskatning.

– Man må stille spørsmålet: Hva gjør du positivt for samfunnet med din rikdom?

Kronikken kom egentlig ikke inn på den sentrale problemstillingen som automatisk kommer opp. Jeg vil derfor i dette tilsvar ta dette opp og samtidig prøve å gi venstresiden anledning til å være ærlige for en gangs skyld om hva de vil gjøre om de skulle få mer makt.

For venstresiden er spørsmålet om arv en problemstilling om omfordeling, på premisser basert på Karl Marx sine ideer. Men uansett hvordan man snur og vender på dette, handler arv primært om eiendomsrett som venstresiden historisk har et meget anstrengt og diffust forhold til.

Men la oss først se litt på omfordeling problematikken. Når man går over fra et føydalt samfunn der alt av eiendom og rettigheter har gått i arv av monarkens aristokrater over til et friere samfunn, er selvfølgelig omfordeling på sin plass. Å snakke om omfordeling i Norge i 2022 etter å ha blitt styrt av et ganske fritt sosialdemokratisk styre i rundt 100 år er derimot bare et tegn på et av to alternativer. Enten har det sosialdemokratiske styret i Norge vanstyrt Norge eller så fungerer ikke omfordeling for det man vil oppnå. Jeg er klar over at vi har store ulikheter i Norge i dag for eksempel mellom innvandrere og nordmenn. Men det er ulikheter som vi importerer. Hvis innvandrere er som nordmenn flest kan man enkelt opparbeide seg en grei normal levestandard i løpet av en generasjon hvis man velger å sette tæring etter næring. Hvis man mener at innvandrere skal få både hus og formue gitt av skattebetalere til odel og eie ved ankomst for å sikre at man ikke har ulikhet i Norge, får venstresiden gjerne være ærlige om det overfor velgerne og ikke bortforklare slikt med ulikhet og urettferdighet.

Som nevnt handler arv primært om eiendomsrett. Hvis jeg jobber og sparer penger eller starter et suksessfullt firma i et fritt marked som gir meg en formue, er vel de pengene mine? Hvis pengene er skattet av og er mine er det vel opp til meg om jeg vil bruke dem på luksus eller gi dem videre til mine barn i form av arv? Venstresiden vil selvfølgelig at disse pengene skal skattes for, uten at de klarer å oppgi en grunn til denne dobbeltbeskatning utenom omfordeling. Den mer ekstreme venstreside samt Døving vil gjerne også bestemme om jeg skal få lov å velge hvem jeg skal gi arven til eller til og med konfiskere disse penger til fellesskapets «beste».

Diskusjonen om arv handler primært om vi skal ha et fritt samfunn med eiendomsrett der jeg ofrer min arbeidsevne for å gi mine barn et bedre liv? Det innebærer selvfølgelig at andre barn som ikke er prisgitt slike foreldre stiller ulikt? Skal man få lov til å gi sine barn en fordel eller mener venstresiden det er urettferdig og derfor skal motarbeides? Hvis de først kan svare prinsipielt på dette har man et godt utgangspunkt for videre diskusjon om hvordan komme nærmere det gode samfunn som jeg tror er målet vi deler.

