Frigjøringsdagen 8. mai er dagen Norge feirer at mer enn fem års okkupasjon var over etter andre verdenskrig.

I 2010 besluttet heldigvis den daværende regjeringen at 8. mai også er nasjonal veterandag i Norge. Tusen takk til dere alle: Ja, det er faktisk langt over 100 000 norske veteraner kvinner og menn – som siden 1947 har deltatt i over 120 internasjonale operasjoner frem til i dag.

Og bare så det er tindrende klart fra meg: Mange av dere veteraner fortjener en langt bedre oppfølging og hjelp etter skader, sykdom, senskader og traumer – enn hva ulike norske regjeringer har kunnet gi dere når dere trenger helt nødvendig hjelp og oppfølging. Ja, dere fortjener «skreddersøm».

Norge, vi må aldri glemme at under 2. verdenskrigen var det først og fremst krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendig varer og krigsmateriell på verdens hav. Med livet som innsats gav sitt liv for Norges selvstendighet. For Northraship fondet var det staten som stakk av med. Etter min mening – en skandale og forbrytelse som burde straffes.

Krigsseilerne er etter min mening Norgeshistoriens største helter – og da har jeg ikke glemt nordsjødykkerne. For husk at uten: Krigsseilerne hadde ikke nasjonen Norge vært den vi er i dag. Jeg og Demokratene er krigsseilerne dypt takknemlige og vi vil derfor aldri glemme – nasjonens seilende helter. Tusen takk!

