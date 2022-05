annonse

Erling Braut Haaland fortsetter fotballkarrieren i Manchester City fra sommeren av. Det melder det anerkjente nettstedet The Athletic.

Ifølge nettstedet vil avtalen bli offentliggjort om få dager. Det oppgis ingen åpne kilder i saken, men henvises til «kilder i Tyskland». BBC sitter også på informasjon fra ulikt hold om at partene er enige om en overgang.

Den britiske rikskringkasteren skriver at Haaland-kjøpet kan bli bekreftet i neste uke. I helgen uttalte klubbledere i Dortmund at det kunne komme en avklaring denne uka.

Mandag fikk Haaland fri til å ordne ting som berører ham selv.

– Spillerne trener ikke i dag, og vi har gitt Erling lov til å ta seg av personlige saker», sier en talerperson i Borussia Dortmund til den tyske TV-kanalen Sport1.

Utkjøpsklausul

Sky Sports melder uten åpne kilder at Manchester Citys direktør Ferran Soriano i forrige uke ga beskjed til Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke at de ville løse ut Haaland.

Haaland har en utkjøpsklausul i sin kontrakt (løp til sommeren 2024) med Borussia Dortmund. Den skal være på cirka 750 millioner kroner i overgangssum og kunne bare utløses i løpet av denne sesongen.

Spekulasjonene har vært mange rundt Haalands framtid, særlig gjennom denne sesongen. Foruten Manchester City har Real Madrid vært favoritt til å sikre seg kraftspissens underskrift. Også Barcelona har vært nevnt relativt hyppig.

Høyt målsnitt

Haalands far Alfie har vært sentral i prosessen sammen den nå avdøde agenten Mino Raiola. Pappa Haaland spilte selv for blant andre Manchester City i sin proffkarriere.

NTB har mandag uten hell forsøkt å innhente en kommentar fra Alfie Haaland.

Haaland ble hentet til Dortmund fra Salzburg like før nyttår i 2019. I løpet av tiden i Bundesliga vokste han raskt til å bli en av verdens beste spisser, og han scoret omtrent et mål i snitt per kamp for den tyske storklubben.

Han vant den tyske cupen med Dortmund i 2020/21 og står også med to ligatitler og et cupgull for Salzburg.

21-åringen har også gjort det meget sterkt for Norges landslag, der han har scoret 15 mål på 17 kamper.

