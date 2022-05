annonse

Amber Heard sliter med troverdigheten blant folk etter selvmotsigelser og løgner under sin forklaring.

Ekskona til Johnny Depp, Amber Heard, serverte en forklaring som var preget av det mange oppfatter som «den dårligste skuespillerprestasjonen noensinne».

Heard overdramatiserte og forsøkte å tegne et bilde av Depp som en avskyelig voldsmann og seksuell overgriper. Om det Heard sier er sant, risikerer superstjernen Depp mange år i fengsel.

Men det er mye som tyder på at Heard serverer en oppdiktet historie og at det faktisk var Depp som var den som ble utsatt for vold av Heard.

Hun har flere ganger blitt tatt i løgn, som da hun påsto at hun ikke hadde rørt gitaren til Depp, fordi hun aldri hadde spilt gitar før. Men så dukket en video av en ung Heard opp, hvor hun både sang og spilte gitar.

Se Amber Heard spille gitar her:

Hun påstår at hun har blitt fysisk slått av Depp i de årene de var sammen, men hun hadde ingen spor etter noe slikt når hun viste seg i offentlig sammenheng. Heard påstår at dette er fordi hun brukte en spesiell type makeup. Det viste seg imidlertid at denne typen makeup ikke ble lansert før i 2017, året etter at paret var skilt.

Hun er også den eneste av de to som i retten har innrømmet å ha slått. Hun påsto at hun slo Depp med knyttet neve en gang for å beskytte sin søster som hun hevdet ble angrepet av Depp. Livvakten til Depp kunne imidlertid fortelle en annen historie.

Han sa i sin forklaring at søsteren måtte ha stått bak Heard som slo Depp uten at noen var mellom dem. Han måtte så ta med seg Depp og forlate en hysterisk og svært sint Amber Heard før hun slo ham mer. Depp fikk et blått øye og en hevelse etter slaget, ifølge livvaktens forklaring.

Heard hevder også å ha glemt detaljer fra mange av de voldshendelsene hun hevder å ha blitt utsatt for av Depp, men ifølge traumaeksperter så er nettopp problemet til mennesker som har vært utsatt for slike hendelser at de husker så alt for godt hendelsene og at disse hjemsøker dem hele tiden.

Rettssaken er beregnet til å gå over 6 uker og det knytter seg stor spenning til hvem som vinner den. Depp har saksøkt Heard for 50 millioner dollar, eller over 400 millioner norske kroner.

Heard møtte imidlertid søksmålet med et motsøksmål på hele 100 millioner dollar, altså dobbelt så mye som Depp, som sier at hele hans karriere og liv ble lagt i ruiner etter at Heard gikk ut i engelske The Sun og hevdet at hun hadde blitt utsatt for vold.

