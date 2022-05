annonse

annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre mener president Vladimir Putin i sin tale i dag både omskrev og forfalsket historien.

Russlands president holdt i dag en tale i Moskva under markeringen av den russiske seiersdagen for andre verdenskrig.

I talen sammenlignet han blant annet styrkene i Ukraina med de sovjetiske soldatene som kjempet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig og hevdet at Nato hadde planer om å angripe Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014, før Russland invaderte Ukraina 24. februar.

annonse

– Historien om et planlagt Nato-angrep på Krim faller på sin egen urimelighet, og hans begrunnelse for krigføringen er ikke sannferdig. Talen følger et mønster fra president Putin med ganske systematisk historieomskrivning. I dette tilfellet var det også ganske klare eksempler på forfalskning, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Ingen signaler om umiddelbar opptrapping av krigen

Statsministeren er i dag på besøk i Kirkenes der han blant annet snakker med næringslivet om virkningene av sanksjonene mot Russland.

Før Putins tale i dag lurte mange på om den russiske presidenten ville benytte anledningen til å komme med en formell krigserklæring mot Ukraina, men Putin kom ikke med noen signaler om at Russland planlegger en umiddelbar opptrapping av krigen i Ukraina.

annonse

– Jeg tror vestlige analyser av hva som kan ventes av det russiske lederskapets politikk, har begrensninger fordi denne krigen har en start og en utvikling som har vært dårlig planlagt – om den har vært planlagt i det hele tatt, sier Støre.

– Vi har rett og ansvar for å støtte en forsvarskamp

På spørsmål fra NTB om hva han venter vil skje videre i Ukraina-krigen, svarte Støre slik:

– Jeg tror begge parter vil kjempe for sine posisjoner i forkant av det som kan bli politiske samtaler. Fra vår side er det viktig å gjenta at Ukraina har rett i den forsvarskampen, og vi har rett og ansvar for å støtte en forsvarskamp, noe vi gjør med direkte støtte til Ukraina og ved å slutte oss til de europeiske sanksjonene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474