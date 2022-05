annonse

Det er over 40 år siden koranen ble oversatt til norsk. Nå er det etterspørsel etter en ny.

– En ny norsk oversettelse av Koranen har lenge vært et ønske i islamske miljø i Norge, sier konvertitt Linda Noor til Vårt Land, og fortsetter:

– Jeg tror mange muslimer ønsker en ny kvalitetssikret og grundig oversettelse av Koranen. Da må det settes av ressurser nok.

Noor er leder for den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk. Hun har to barn som vokser opp med norsk som morsmål, og det vil være naturlig at de får lese Koranen på norsk.

Einar Berg oversatte hele Koranen i 1980, men Noor forteller at mange foretrekker den svenske oversettelsen. Den skal visst være bedre, og det er også en konvertitt som står for oversettelsen.

– Jeg tror det er et marked for en ny norsk oversettelse nå som stadig flere oppvoksende muslimer har norsk som morsmål, både som etterkommere av innvandrere og konvertitter. I tillegg til at det er mye interesse for islam generelt i samfunnet, sier Noor, og håper at en ny oversettelse blir tatt av et godt fagteam.

Ingen planer om å oversette

Nora S. Eggen er islamviter og arabiskfilolog. Hun sier hun ikke har planer om å oversette Koranen til norsk.

– Å oversette Koranen er en oppgave som rett og slett er for stor og omfattende til at jeg ser meg i stand til å ta den på meg i overskuelig fremtid, sier hun, og kommer med et eksempel:

– Muslim er et alminnelig ord i norsk språk hvor det viser til en som tilhører islam som religion eller som kulturkrets, mens det på arabisk og i koranteksten både har denne mer tekniske betydningen, og den generelle betydningen «den som bøyer seg (for Gud)». Den sistnevnte oversettelsen kan bli litt omstendelig, men ved å bruke lånordet forsvinner også noe av meningen.

