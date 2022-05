– De ble fulgt til enhver tid. Jeg tok meg bare en matbit da jeg jobbet seint på kvelden, som enhver politiker ville gjort få dager før et valg, sier han.

annonse

Hvis politiet bøtelegger, sier Starmer at han «selvsagt vil gjøre det rette og gå av».

Labour-lederen, som er advokat og tidligere leder for påtalemyndigheten i England og Wales, har gjentatte ganger fastholdt at han ikke brøt reglene mot innendørs samlinger ettersom han var på jobb.

Da saken ble etterforsket tidligere i år sa politiet at de ikke mente det dreide seg om et lovbrudd, men i forrige uke opplyste Durham-politiet at de gjenåpner saken etter at «betydelig ny informasjon» har dukket opp.

annonse

For få uker siden ble den konservative statsministeren Boris Johnson bøtelagt for brudd på koronareglene og han etterforskes også i London for flere fester som skal ha brutt med koronareglene. Starmer har krevd at statsministeren må gå av.

– Han og andre i partiet hans vil ha folket til å tro at vi alle er likedan, at vi alle vil oppføre oss slik. Jeg er her for å gjøre det klart at det ikke er tilfelle, sa Starmer på dagens pressekonferanse.