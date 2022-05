annonse

Ifølge Ukrainas ambassadør stiller nær 60 land seg bak et krav om at FNs menneskerettsråd snarest avholder et ekstraordinært møte om den forverrede situasjonen for menneskerettigheter i Ukraina.

Russiske styrker er blitt anklaget for omfattende angrep på sivile mål i Ukraina, deriblant på skoler, helseinstitusjoner, boligblokker og sivil infrastruktur.

– I dag har vi bedt om en spesialsesjon i FNs menneskerettsråd til å vurdere den forverrede situasjonen for menneskerettigheter i Ukraina, sier Jevhenija Filipenko i en videomelding på Twitter i dag.

– Vi vil ikke hvile før vi sikrer at de som begår disse forbrytelsene, stilles til ansvar, tilføyer Filipenko, som er Ukrainas ambassadør til FN i Genève.

Diplomater opplyser til nyhetsbyrået Reuters at møtet etter planen skal finne sted torsdag. Ukraina viser til meldinger om krigsforbrytelser og overgrep i byen Butsja og andre frigjorte deler av landet, samt store tap av menneskeliv i russisk-kontrollerte Mariupol.

Ifølge Reuters’ kilder kan det på møtet bli diskutert en resolusjon der granskingskommisjonen for Ukraina-krigen blir bedt om å lage en detaljert rapport til rådet senere i år. Den norske juristen Erik Møse leder kommisjonen som ble oppnevnt av FNs menneskerettsråd i mars.

