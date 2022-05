annonse

Har det rablet for lederen i Kreml?

Mange og dels luftige spekulasjoner har versert om Russlands president Vladimir Putins helse etter hans invasjon av Ukraina 24. februar.

Noen mener han er rammet av kreft, mens andre antyder at Putin har tilbrakt for mye tid alene under covid-19-pandemien, herunder at Ukraina-krigen kan skyldes at Putin har forlest seg på Det russiske keiserrikes historie.

Kreml er presidentens offisielle residens, men Putin har valgt seg statsresidensen Novo-Ogarjovo vest for Moskva som fast oppholdssted.

Ryktene skal ha det til at Putin bare omgås en liten krets betrodde medarbeidere og at få andre slipper inn på den selvisolerte autokraten. Selv når andre statsoverhoder besøker Putin, får de bare møte ham atskilt av et langbord.

Likevel lekker det ut opplysninger om hva Putin sier og foretar seg. Daily Mail skriver at en prominent oligark i Russland skal ha fortalt sine venner at Putins «psykiske helse er dårlig» og at risikoen for atomvåpenbruk er «veldig reell».

Påstanden om alvorlig sykdom fikk vann på mølla da Putin nylig hadde et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Bilder viste en skjelvende Putin som grep rundt bordkanten som om det stod om livet. Ansikt og nakke var hovent og oppsvulmet.

Misjustin hadde også et forpint drag over ansiktet

Det sistnevnte kunne skyldes at russiske styrker hadde gjort det dårlig på slagmarken i Ukraina. Flere titusen soldater var angivelig drept eller såret, og Russland måtte til slutt slå retrett fra store deler av landet.

Putin kan ha kreft eller Parkinsons sykdom. Men ingen av disse tilstandene er bekreftet, og Kreml har tilbakevist dem som usanne.

Britiske myndigheter bedriver, i likhet med Kreml, en propaganda-kampanje for å forme befolkningens oppfatning av krigen.

Også under et møte med Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko 18. februar i år kunne Putin ses riste på hender og føtter.

Historiene om at det har rablet for Putin er uansett ingen spøk, hevder oligarken. Han og andre mangemilliardærer skal være livredde for hva som blir Putins neste steg i Ukraina. Men ingen av dem tør å motsi ham.

Det gjør derimot Erna Solberg

Her hjemme er Høyre-leder og tidligere statsminister Solberg blant Putins mest uttalte motstandere. Ikke bare har Solberg stemplet Putin som krigsforbryter. Hun mener også at Putin lever i sin egen verden.

Etter Putins tale i dag er Solberg tilsynelatende enda mer overbevist om at ikke alt er på stell i topplokket på lille-tsaren.

– Putins tale (…) er et bevis på hvordan Putins forvrengte verdensbilde står i sterk kontrast til sannheten. Det er Russland som har angrepet Ukraina, og det er bare Putin som kan stanse krigen, sier Erna Solberg, gjengitt av NTB.

– Putin brukte anledningen til å gjenta grunnløse påstander om hvordan nazisme og terror truet landet hans, og at Nato var i ferd med å planlegge et angrep på Russland. Begge deler er uten rot i virkeligheten og løfter absurditeten til et nytt nivå.

Flere har reagert på det de mener er fjerndiagnostisering. En av dem er lege Wasim Zahid, som refset VG for deres oppslag om Putins helse 22 april.

– Fjerndiagnostikk av offentlige mennesker er i seg selv en uting. I tillegg er det folk som ikke har helsefaglig bakgrunn som stiller diagnosene, sa Zahid til Journalisten.no.

Slik responderte VG på kritikken:

– Vi er naturligvis enig i at mediene skal vokte seg fra fjerndiagnostisering av kjente mennesker. Men det har i lengre tid vært stilt spørsmål ved Putins sinnstilstand, og siden det var en rekke medier og Putin-kjennere som mente at denne lange seansen var såpass oppsiktsvekkende, så valgte vi å lage journalistikk på det.

– I artikkelen kommer det tydelig frem at dette ikke er dokumentert utover at medier og eksperter mener det viser en endring ved Russlands president. Det blir også skrevet i artikkelen at VG ikke har funnet noe i russiske medier om at det er grunn til å stille spørsmål ved Putins helse, uttalte breakingsjef Robert Simsø i VG.

PS. Under seiersdagsparaden på Den røde plass i Moskva i dag ankom Putin tilsynelatende haltende på det ene benet, skriver Daily Mail.

Dette skal også ha skjedd da Putin gikk av podiet etter talen og da han la ned krans på Den ukjente soldats grav, mener avisen å observere.

