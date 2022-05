annonse

Det er mange milliarder kroner i subsidier som går til de gjenværende ca. 38.000 bøndene i Norge. Men det er verdt det.

Bøndene krever i år 11,5 milliarder ekstra. Tilbudet, regnet på tilsvarende måte som kravet, var på på nesten 9 milliarder fra staten denne uken.

Det meste er kompensasjon for økte kostnader. Prisene på bøndenes innsatsfaktorer stiger dramatisk, særlig gjødsel, men også diesel.

Årsakene er delvis knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. Russland er storprodusent av kunstgjødsel og nå strupes olje- og gassmarkedene.

Men også årevis med pengetrykking begynner nå å merkes på inflasjonsnivået. I USA er den årlige inflasjonen kommet opp i 8,5 prosent.

To norske redaktører peker seg ut blant de som undergraver norske bønders krav.

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar har liten sympati med bøndene. I leder etter leder den siste tiden har han langet ut om kravstore bønder og deres talerør Nationen. Hegnar har regnet ut at overføringen fra staten til bøndene, dersom kravet i sin helhet skulle bli innfridd, er på 800.000 kroner i året per bonde.

Og det har Hegnar nok rett i. Rent umiddelbart kunne man tenke (som økonom) at det da er bedre å sende bøndene til NAV og kjøpe maten billig i utlandet. Bare overføringen per bonde utgjør omlag 1,5 ganger gjennomsnittslønnen.

Nettavisens Gunnar Stavrum er like krass.

– Det er helt vanvittig. En interessegruppe har ranet statskassen, sier Stavrum til egen avis.

Han setter norske bønder opp mot mennesker i fattigere land:

– Vi subsidierer egne bønder fremfor å importere mat fra utviklingsland som kan produsere matvare billigere enn i vårt eget land. Det er grunnleggende galt.

Og så setter han bøndene opp mot det norske folk som han sier blir «taperne» i jordbruksoppgjøret.

– Først må de betale høyere renter. Rentene øker som følge av den høye offentlige pengebruken. Det betyr også mer i skatt. Så må de betale regningen som forbruker, fordi en del av oppgjøret tas ut i form av høyere målpriser, sier Stavrum.

Han mener overføringene per årsverk er 900.000 kroner per år. «I økonomisk forstand ødelegger de verdier ved at de sitter igjen med mindre på bunnlinjen enn de fikk i tilskudd.»

Forklaringen er «enkelt og greit at bøndene driver med negativ verdiskaping», skriver han og viser til dette regnestykket:

Statsstøtte per bonde: 900.000 kroner

– Underskudd på driften: 535.000 kroner

= Bondens lønn: 365.000 kroner

Stavrum mener det viser at hadde staten gitt bøndene en sjekk på 900.000 ville de hatt bedre økonomi enn å ta imot den samme summen og produsere jordbruksvarer «som ikke er konkurransedyktige».

Det er sikkert ikke alle bønder som jobber like hardt. Som i alle andre yrker finnes det sytepaver og folk som klager uansett. Men nedgangen i antall bønder og de mange nedlagte bruk, viser tydelig at ting er utfordrende. Siden 2010 er mer enn 17 prosent av alle gårdsbruk nedlagt. Svært mange jobber mye, og får lite igjen på kontoen.

Global matvarekrise

De fleste har trolig knapt registrert det, men de siste ukene har det kommet advarsler fra en lang rekke ulike aktører om høy sannsynlighet for en betraktelig lavere kaloriproduksjon globalt innen de neste 6-12 måneder.

Advarslene kommer fra blant annet Verdensbanken, IMF, OECD, FNs matvareprogram, men også fra en lang rekke av de store selskaper som Yara, Orkla og også kjøpmenn som Reitan-gruppen.

Flere faktorer trekker i samme retning. Ukraina og Russland er selv blant verdens største hveteprodusenter, og såingen i Ukraina er betydelig redusert. Men mest effekt har det trolig at høye gjødsel- og energipriser gjør at bønder verden over har kuttet ned på arealet de sår, og at det de sår, vil gi lavere avling fordi de sparer på gjødsel.

Og det er kunstgjødsel som har muliggjort den imponerende veksten i verdens matvareprodukusjon og som var med å gjøre Thomas Malthus’ dystre projeksjoner på 1800-tallet til skamme. Vi har kunnet fø stadig flere mennesker uten å øke arealet tilnærmingsvis like mye.

Jeg tror denne gang vi må ta de mange advarslene seriøst. Slike institusjoner kommer ikke med denne typen dystre profetier med mindre de vet at deres egen troverdighet står på spill og at de vil få kraftig kritikk om de ikke har sagt fra.

For en matvarekrise med brå knapphet vil sende prisene til himmels. Og med økte priser, vil det for de fattigste og hardest rammede føre til sult. Og i noen land kan det føre til opptøyer mot myndighetene. Det har allerede begynt i noen land, som Sri Lanka, Peru og Libanon.

I rike land som Norge vil vi ikke begynne å sulte i stor skala. Noen mennesker vil nok kunne nærme seg grensen, fordi de eventuelt prioriterer noe annet eller ikke klarer å oppsøke offentlig hjelp. Men norske myndigheter har nok penger til å kjøpe mat internasjonalt uansett hvor høye prisene (innen realistiske rammer) kommer til å bli.

Trygve Hegnar skriver at det er nok mat i verden, og at det bare handler om fordeling. Man kunne også si at altfor mye mat blir kastet. Men slikt er strukturelle problemer som man har vært klar over i tiår uten å klare å gjøre noe med. Hvis kaloriproduksjonen synker betydelig de neste månedene, kommer det til å få store konsekvenser uansett hva Hegnar på sitt fasjonable kontor har regnet seg fram til i en tenkt ny omfordeling.

Nasjonal sikkerhet – atferd og kultur

Det er dyrt å produsere mat i Norge sammenliknet med mange om ikke de fleste land. Det har Stavrum og Hegnar rett i. Uten subsidier eller enorme tollmurer, vil ikke norske bønder kunne tjene til livets opphold. Det har man da også tatt politisk konsekvens av ved å støtte bøndene år etter år. De har til og med sitt eget parti – og en avis – som taler sin sak.

Landbrukspolitikken har hatt støtte, men også vært en kilde til harselas og oppgitthet. Hegnar hevder «alle» nå har sympati med bøndene, men også han og Stavrum spiller på populistiske strenger med sin kritikk.

Fremtiden er mer uforutsigbar og potensielt opprivende enn på lang tid. Globaliseringen av de økonomiske markedene har vært i revers siden i det minste 2016/17 med Trump, deretter pandemi og nå de facto krig mellom Russland og Vesten, og et stadig mindre pålitelig og forutsigbart Kina.

I en slik situasjon, mer enn noensinne, gir det mening å opprettholde om ikke også øke Norges grad av selvforsyning over varer og innsatsfaktorer som er essensielle. Mat er en slik ting.

I tillegg er det i en tid hvor stadig flere blir spesialsert, og/eller har «bullshit-jobber», en god ting å beholde en næring hvor folk faktisk produserer noe fra naturen. Å dyrke jorda og drive husdyrhold gir en realitetsorientering som etter min mening er et gode som også kommer samfunnet og de øvrige av oss til gode.

Stavrum setter subsidier til norske bønder opp mot bistanden Norge gir. Han mener jordbrukssubsidiene «er mer enn summen av det Norge gir til alle verdens fattige i U-hjelp».

– Vi subsidierer egne bønder fremfor å importere mat fra utviklingsland som kan produsere matvare billigere enn i vårt eget land. Det er grunnleggende galt, sier han.

Men Stavrum lever i en idyllisk boble. Matvareknapphet og inflasjon kan gi oss en svært ustabil verdenssituasjon. Da er det langt bedre å ha en solid armé av bønder som befolker landet og sørger for liv i norske bygder og en evne til å produsere noe. At Stavrum heller vil bruke penger til bistand, hvor store deler brukes på å betale for administrasjon og en bråte mennesker i godt betalte jobber innen det «humanitærpolitiske kompleks», viser hvor underlig Stavrums logikk er. For meg virker det som Stavrum har et hat mot bønder som overskygger enhver kritisk sans.

I en tid hvor det ene milliardprosjektet etter det andre rulles opp i klimaendringenes navn og milliardene ruller på i stadig flere offentlige byggeprosjekter, er det etter min mening helt på sin plass å bruke de milliardene som kreves for å beholde de bøndene som er igjen.

Det betyr ikke at de skal få alt de ber om, slett ikke. Men å nedsnakke en så viktig yrkesgruppe, er ingen god ide.

