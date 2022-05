annonse

Vi forsvarer folkene i Donbas og eget fedreland, hevdet Vladimir Putin i sin tale på Den røde plass mandag under markeringen av seiersdagen 2. verdenskrig. Han kom ikke med noe varsel om opptrapping.

Store russiske styrker var samlet på plassen. Putin nevnte flere slag under andre verdenskrig og at Russland hadde vært under trussel opp gjennom historien. Vi er en multietnisk nasjon som står sammen, hevdet han.

I talen sammenligner han styrkene i Ukraina med dem som kjempet for Sovjetunionen mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

I stedet gjentok den russiske presidenten sine påstander om at USA, Vesten og Nato har skylden for konflikten. Han hevdet at Russland sto overfor en uakseptable trussel i Ukraina og at «spesialoperasjonen» der var nødvendig for å avverge trusselen.

I vestlige medier har det vært spekulert på om Putin ville bruke dagen til å varsle opptrapping i Ukraina eller en annen type kursendring i konflikten. Men presidenten sa intet nytt, verken nedtrapping eller opptrapping.

Fra Kyiv kom det også uttalelser i forbindelse med seiersdagen.

– Vi kjemper for våre barns frihet, og derfor kommer vi til å seire, heter det i uttalelsen som Zelenskyj la ut på sin offisielle kanal på meldingstjenesten Telegram mandag, ifølge den britiske avisa Guardian.

– I dag feirer vi seieren over nazismen. Vi vil aldri glemme det våre forfedre gjorde under andre verdenskrig, der mer enn åtte millioner ukrainere ble drept. Veldig snart vil vi ha to seiersdager i Ukraina. Mens andre ikke vil ha noen, heter det videre i meldingen.

– Vi vant da. Vi vil vinne nå, skriver Zelenskyj.

Samtidig slår han fast at Ukraina ikke vil tillate at Russland tar æren for seieren i andre verdenskrig, melder NTB.

– Vi vil ikke tillate noen å annektere denne seieren, sier Ukrainas president.

