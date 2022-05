annonse

Det var naturlig nok knyttet spenning til hva Putin ville si på Den røde plass i dag. Alt i alt var det beroligende.

Putin og Russland er på bakbeina både militært og strategisk som en følge av invasjonen av Ukraina. De russiske styrkene har vist seg mye mindre kapable enn de fleste trodde på forhånd, inkludert den russiske ledelsen selv. Konvensjonelt er det lite som tyder på at Russland er en trussel mot Natos østflanke, og det er lett å glemme at det trodde de fleste før invasjonen 24. februar.

Russere flest støtter nok fortsatt Putin og «spesialoperasjonen» i Ukraina. Putin forkuserte i talen i dag på forsvaret av Donbas og at Nato angivelig planla å true Russland. Det er altså en nødvendig forsvarskrig de forteller sin egen befolkning at de fører. Det er full kontroll over russisk tv, der de fleste henter sin informasjon.

Det er en «desperat» Putin vi har grunn til å frykte. En russisk ledelse som opplever at landet presses tilbake militært og strategisk. En for brå reduksjon i det russiske selvbilde, kan hente frem trusselen om å ødelegge for alle, ved å rasle med atomsabelen.

Dette er den balansegangen Vesten nå må være seg bevisst. Ja, Ukraina må støttes med våpen slik at de holder stand. Men Russland må ikke ydmykes for brått. Det kan ende med en pris vi verken vil eller må betale.

Derfor var det også beroligende at Putin var såpass avmålt som han var. Han nevnte ingen mobilisering, han fokuserte på Donbas, og han hintet ikke noe om atomvåpen – slik han dessverre allerede har gjort.

Etter denne talen har Putin fortsatt mulighet til å trappe både opp og ned. Det var det nest beste vi kunne håpe. At han faktisk skulle erklære spesialoperasjonen for utført, var en håpefull drøm.

