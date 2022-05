annonse

Marcos junior har så langt fått 15,3 millioner stemmer, ifølge en uoffisiell opptelling fra valgkommisjonen Comelec, omtalt av nyhetsbyrået Reuters.

Det er 46,9 prosent av de gyldige stemmene som hittil er telt, og Marcos junior ser ut til å få mer enn dobbelt så mange stemmer som sin fremste rival, visepresident Leni Robredo.

Det ligger med andre ord an til valgskred for diktatorsønnen Ferdinand Marcos junior i presidentvalget på Filippinene. Meningsmålinger i forkant av valget har også tydet på at Marcos kommer til å vinne en overlegen seier. Marcos junior er oppkalt etter sin far, som styrte Filippinene fra 1965 til 1986. Ferdinand Marcos senior døde i 1989.

Valglokalene stengte klokken 19 lokal tid i dag, men velgere som befant seg mindre enn 30 meter fra valglokalene ved stengetid, fikk likevel lov til å stemme.

I løpet av valgdagen i dag er det blitt meldt om flere voldsepisoder, blant annet ble tre sikkerhetsvakter drept av ukjente gjerningsmenn ved et valglokale på øya Mindanao sør i landet.

