Demokratene i USA vil forsøke å få retten til abort inn i føderal lov, så den ikke er avhengig av høyesterett. Sjansene er små for at de lykkes.

I dag står det ikke noe sted i USAs føderale lovgivning at kvinner har rett til å ta abort. Men høyesterettsdommen kjent som «Roe v. Wade» fra 1973, som slo fast at Norma McCorvey hadde rett til å ta abort selv om det var ulovlig i hennes hjemstat Texas, har siden utgjort den juridiske presedens som har sikret kvinner rett til abort.

Republikanerne har ønsket å omstøte dommen i snart 50 år, og nå ser de ut til å kunne lykkes. Et lekket notat fra USAs høyesterett viste i forrige uke at et flertall av dommerne har bestemt seg for å overstyre dommen ved å tillate delstaten Mississippi å iverksette en lov som forbyr de aller fleste aborter etter 15 ukers graviditet. «Roe v. Wade» fastslår at abort er lovlig så lenge fosteret ikke er levedyktig, og de fleste eksperter anser denne grensen for å være rundt 24 uker.

I det lekkede notatet kommer det frem at Høyesteretts konservative flertall ser ut til å være delt om hvorvidt de skal begrense seg til å i første omgang kun tillate delstatene å forby abort etter 15 uker, eller omstøte «Roe v. Wade» fullstendig ved å tillate delstater å vedta totalforbud mot abort.

Om «Roe v. Wade» svekkes eller omstøtes, er det ventet at 26 delstater vil innskrenke retten til abort, enten ved hjelp av såkalte «trigger laws» som vil tre i kraft automatisk så snart høyesterettsdommen er omgjort, eller ved hjelp av delstatlige grunnlovstillegg.

Avstemning i Senatet

For å motvirke dette vil Demokratene nå forsøke å få et lovforslag som sikrer retten til abort stemt igjennom i Senatet, opplyser Berlingske med henvisning til nyhetsbyrået Reuters.

Senatet består av 100 senatorer, to fra hver av de 50 delstatene. Per nå er 50 av senatorene republikanere og 48 demokrater. To senatorer er uavhengige, men stemmer som regel med Demokratene. En av dem er Bernie Sanders, som stilte som presidentkandidat i 2016 og 2020. Når en avstemning i Senatet ender med lik fordeling, er det visepresidentens stemme som avgjør. Nåværende visepresident er demokraten Kamala Harris.

Det franske nyhetsbyrået AFP gir demokratene liten sjanse til å lykkes onsdag, skriver Berlingske. I de fleste tilfeller kreves nemlig 60 stemmer i Senatet for å gjennomføre lovgivning av særlig viktig karakter.

Et stort flertall av USAs befolkning mener at kvinner bør ha rett til å ta abort, men bare tidlig i svangerskapet. Rundt halvparten av amerikanerne mener det bør være forbudt etter 15 ukers graviditet, viser meningsmålinger foretatt for bl.a. Wall Street Journal og Fox News.

Høyesterettsdommere utpekes av den sittende presidenten og innehar embedet på livstid. Seks av de nåværende dommerne er utpekt av republikanske presidenter, mens tre er utpekt av demokratiske. Donald Trump sørget for at Høyesterett fikk et flertall av konservative dommere ved å utpeke Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett og Neil Gorsuch i løpet av sin presidentperiode.

