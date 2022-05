annonse

Max Verstappen vant den første utgaven av Miamis Grand Prix i Formel 1 etter en spennende duell mot Charles Leclerc på de ti siste rundene.

Den nederlandske Red Bull-føreren passerte tidlig Ferrari-bilene som var best i kvalifiseringen, og han så ut til å være på vei mot en klar og udramatisk seier inntil en krasj med påfølgende sikkerhetsbil samlet tetsjiktet foran avslutningen. Det duket for flere tette dueller på tampen.

Det ble bikkjeslagsmål mellom Verstappen og Leclerc om seieren, mellom Carlos Sainz og Sergio Pérez om 3.-plassen og mellom Mercedes-lagkameratene George Russell og Lewis Hamilton om 5.-plassen, og publikum fikk valuta for de dyre billettprisene.

Leclerc gjorde noen gode forsøk på å passere Verstappen de første rundene etter omstarten, men måtte resignere og nøye seg med å sikre 2.-plassen og fortsatt VM-ledelse.

– Det var et utrolig løp. Det var fysisk krevende i varmen, men vi sørget for spenning helt til slutt. Jeg er utrolig glad over å ha vunnet her i Miami, sa Verstappen, som nå er bare 19 poeng bak Leclerc i sammendraget.

– En stund trodde jeg at jeg kunne ta ham, men Red Bull var raskere enn oss i dag. Det var gøy å kjøre her. Det var flott å se så mange mennesker på tribunene, og særlig så mange Ferrari-fans, sa Leclerc.

Sainz holdt unna for Pérez, som kjørte på nye dekk, mens Russell la sin mer berømte lagkamerat bak seg.

Klar fordel

På 41. runde sneiet McLaren-fører Lando Norris borti bilen til Pierre Gasly, snurret og ble stående i banen. Dermed kom sikkerhetsbilen ut, og Pérez og Russell benyttet sjansen til å kjøre i depot og få nye dekk. Det ga dem en fordel i avslutningen av løpet.

Overraskende greide ikke Pérez å omsette det i pallplass. Sainz forsvarte seg godt og kontret umiddelbart den ene gangen Red Bull-føreren greide å ta seg forbi ham. Dermed ble det både 2.- og 3.-plass for Ferrari.

– Jeg hadde fortsatt vondt i nakken etter at jeg krasjet fredag. Det var et veldig krevende løp, men vi fikk et resultat vi kan leve med, sa Sainz.

Russell hadde kjørt seg opp fra 12.- til 6.-plass etter å ha vært en av få som startet med harde dekk. Da han ble bedt om å komme inn for dekkskift, foreslo han over teamradioen å vente og se om det ble en anledning til «gratis» depotbesøk på grunn av sikkerhetsbil. Det slo til, og Russel endte på femteplass.

Hamilton forsvarte seg desperat mot lagkameraten, men lyktes ikke.

– Strategien har ikke vært snill mot meg i dag, klaget han over radiosambandet da han var passert.

God start

Leclerc kom godt ut fra beste startposisjon da løpet på den nye banen rundt Miamis NFL-stadion ble satt i gang, men Verstappen var aggressiv og passerte Sainz allerede ut av den første svingen. Dermed splittet han de to Ferrari-bilene.

Allerede i åttende runde fikk Verstappen beskjed over radioen om at teamet observerte slitasje på dekkene til Leclerc, og på neste runde så den regjerende verdensmesteren sitt snitt til å passere VM-lederen på målstrekket, som viste seg å være det gunstigste stedet for forbikjøringer på den svingete banen i Miami.

Verstappen kjørte rett fra Leclerc, som noe senere fikk beskjed om at Ferrari endret dekkstrategi.

– Bilen er veldig vanskelig å kjøre, klaget Leclerc.

– Vi slet på blandingsdekkene, men vi var konkurransedyktige etter at vi byttet til harde dekk, sa han etter løpet.

