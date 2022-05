annonse

Det har nå kommet fram at Jan Helge Andersen ble anmeldt for et overgrep begått før drapene i Baneheia i 2000.

Anmeldelsen kom i 2009 og ble henlagt av Agder politidistrikt samme år. Men den fornærmede søkte voldsoffererstatning. Søknaden ble først avvist, fordi nemda mente saken burde vært anmeldt tidligere og fordi det ikke kunne slå fast at et overgrep hadde skjedd.

Avslaget ble påanket, og Erstatningsklagenemnda for voldsofre tilkjente anmelderen 200.000 i voldsoffererstatning i 2013, meldte TV 2 i helgen.

Avgjørelsen innebærer at klagenemnda mener det er «klart sannsynliggjort» at søkeren har fått en skade som følge av en straffbar voldshandling.

Politiet i Agder henla saken angivelig fordi Jan Helge Andersen skal ha vært mindreårig da overgrepet fant sted. Men mandag skrev TV 2 at politiet i Oslo som nå etterforsker saken har opplysninger om at Andersen var fylt 16 år da den fullbyrdede voldtekten skjedde.

Et sentralt vitne har angivelig forklart at den påståtte hendelsen skjedde samme helg som prinsesse Diana omkom i en bilulykke i 1997.

Andersen skal ha kjent offeret, som var yngre enn ham selv. Etter det Resett kjenner til, er det snakk om en familierelasjon.

Likevel har opplysningene om anmeldelsen mot Andersen og erstatningsdommen aldri blitt viderbrakt fra Agder-politiet og til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Ingen opplysninger om overgrep

NRK melder at i 2019 skrev Agder statsadvokatembeter, ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og statsadvokat Jan Tallaksen, følgende om Jan Helge Andersen til kommisjonen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Men han var altså både anmeldt for og dømt til å betale erstatning i en slik overgrepssak. Noen i Agder politidistrikt må ha visst.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, sier de aldri har blitt forelagt opplysningene.

Hun sier at kommisjonen ønsker å få tilgang til alle opplysninger som kan kaste lys over gjenåpningsbegjæringen fra den domfelte, eller som kan være av betydning for avgjørelsen.

– Ut fra opplysningene som fremgår i vedtaket fra Voldsoffererstatningsnemnda, ville det ha vært naturlig at kommisjonen hadde fått disse opplysningene fra politiet og påtalemyndigheten ved vår behandling av begjæringen, sier Siv Hallgren til NRK.

– Må granskes

Advokat Arvid Sjødin reagerer kraftig på opplysningen om at Gjenopptakelseskommisjonen aldri ble gjort kjent med vedtaket fra Voldsoffererstatningsnemnda.

– Dette viser at man har holdt tilbake opplysninger som kunne ledet til en gjenåpning av saken, og det er etter vår oppfatning alvorlig. Det er sabotasje, sier han til NRK.

Sjødin er tydelig på at han mener opplysningene bevisst har blitt holdt tilbake.

– Ja, og dette må granskes. Det er det ingen tvil om, sier Sjødin.

Samboerpar

Det var tidligere kriminalsjef Arne Pedersen som ledet etterforskningen i Baneheia-saken i 2000.

Pedersen har senere fått sterkt kritikk, blant annet for å ha låst seg fast i en teori om at Viggo Kristiansen var hovedmann. Det har senere blitt sådd sterkt tvil om det såkalte DNA-beviset, som Pedersen var ute i en pressekonferanse i 2000 og sa et «knyttet Kristiansen til åstedet». Men bruk av mobiltelefon under tiden for drapene og mangel på dekning i Baneheia der voldtektene og drapene fant sted i 2000, har blant annet stilt dommen mot Kristiansen i tvil.

Striden står videre om avhørerne ledet Jan Helge Andersen til å fremstille Viggo Kristiansen som en hovedmann.

Nylig ble det ogspå kjent at Pedersen, som pensjonerte seg i 2016, har skrevet et 35 sider langt dokument til Oslo politidistrikt (som har overtatt etterforskningen av gjenopptakelsessaken) hvor han gjentar at er fullstendig overbevist om at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig.

– Jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sa Pedersen til NRK.

Det har altså blitt stilt spørsmål ved håndteringen av saken ved Agder politidistrikt. Viggo Kristiansens advokat mener opplysninger om Jan Helge Andersens tilbøyeligheter bevisst har blitt holdt tilbake.

Nå viser det seg at ansatte ved påtaleavdelingen i Agder har hatt mer enn bare profesjonelle relasjoner seg i mellom. Tidligere kriminalsjef Arne Pedersens samboer er politiadvokat ved Agder politidistrikt. Hennes navn er Ingrid Thorsen.

Arne Pedersen er pensjonert, men samboer Ingrid Thorsen (63) er fortsatt ansatt som politadvokat får Resett bekreftet fra Agder politidistrikt.

Etter det Resett kjenner til, var Thorsen var involvert i behandlingen av anmeldelsen mot Andersen for voldtekten begått før Baneheia-drapene. Hun var dermed også involvert i henleggelsen.

Resett har forsøkt å kontakte Thorsen og har fått formildet dette ønsket til henne gjennom Agder politidistrikt. Hun har ikke ringt tilbake. Hun er også forsøkt oppringt og forelagt opplysningene på SMS om at hun var involvert i henleggelsen i 2009, men har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Thorsen har i en årrekke jobbet med sedelighetssaker ved distriktet.

En politimann som skal ha vært sentral i avhørene av Jan Helge Andersen i 2000, skal også ha vært involvert i etterforskningen av den nye voldteksanmeldelsen i 2009 etter det Resett får opplyst. Vedkommende politimann har heller ikke besvart Resetts henvendelser.

Jan Helge Andersen skal ha stilt seg uforstående til anklagene da han ble avhørt om det i 2009.

Resett har heller ikke lykkes å få svar fra tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Han er kontaktet både på telefon og over SMS.

Pedersen og Thorsen har vært samboere i over tretti år. De var også samboere da Baneheiasaken var oppe i år 2000.

