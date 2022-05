annonse

Det er oftest foreninger på venstresiden som arrangerer konferanser og møter, ifølge en studentorganisasjon for konservative.

Nå tar de saken i egne hender.

Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) arrangerer, sammen med Roger Scruton Legacy Foundation og New Direction, en konferanse oppkalt etter begrepet nostos, som i antikkens Hellas handlet om å komme hjem: Nostos-konferansen.

FAKS omtaler seg selv som «et møtested for folk som er engasjerte i den politiske, ideologiske og kulturelle samfunnsutviklingen», og «en partipolitisk uavhengig, landsdekkende forening som samler alle typer konservative til diskusjoner, foredrag og sosialt samvær», på egne nettsider.

Studentforeningen har som formål å etablere et alternativ til politisk korrekthet ved norske institusjoner for høyere utdanning.

– Allltid relevant

Til Resett erklærer FAKS at de opplever økt interesse for konservatisme blant unge.

– Konservatismen er alltid relevant, både i Norge og Europa, fordi den appellerer til grunnleggende behov hos mennesker, som behov for fellesskap og tradisjon. Vi ser faktisk at mange unge søker aktivt til konservatismen, i søken etter noe godt og sant å bygge samfunnet på, fastslår Haakon Teig, som er leder for FAKS og fagansvarlig for Nostos-konferansen.

– Hvordan er det å være konservativ student i woke-kulturens tidsalder?

– Det går stort sett helt fint, men det er selvsagt ingen ideell situasjon. Vi bruker vår ytringsfrihet til å invitere de foredragsholderne vi er interessert i, og har ingen planer om å slutte med det, svarer Teig.

Vil samle venner

FAKS-lederen forklarer at de arrangerer Nostos-konferansen for å samle ulike konservative retninger, allierte og venner på tvers av landegrenser, med særlig fokus på ungdom.

– Vi ønsker å gjøre dette til Norges viktigste konservative konferanse, hvor forskjellige konservative retninger og interesser kan møte andre venner fra Skandinavia og det øvrige Europa. Det blir også viktig for oss å engasjere den unge konservative bevegelsen, unge som ikke vil sitte passivt og kun hegne om gamle idéer, men som også vil bidra med egne konstruktive tanker til kulturen og samfunnet, forteller Teig.

Stor interesse

– Vi har sett veldig stor interesse for konferansen, som vi er glad for. Vi er fornøyd med antall påmeldte, og gleder oss til å se alle på konferansen. Samtidig merker vi at noen er litt tilbakeholdne siden folk ikke er vant med konservative konferanser. Det er jo vanligvis venstresiden som arrangerer konferanser og møter, uttaler Knut Haraldsen, som er konferanseleder.

– Det er jo bare mannfolk som skal sitte i paneler og tale. Er det en tilfeldighet? Finnes det ikke konservative kvinner som kan uttale seg om noen av temaene dere skal innom? Eller sier de nei?

– Det er faktisk en tilfeldighet. Det er en kjensgjerning at det er en overvekt av menn blant offentlige intellektuelle, og det er ikke noe vi får gjort med det. Vi har likevel prøvd å få med flere kvinner, og mange hadde lyst til å bidra, men hadde dessverre ikke mulighet til å delta, forklarer Haraldsen.

Fokus på Sir Scruton

Flere temaer som er spesielt aktuelle for konservative krefter skal diskuteres under Nostos-konferansen. De skal blant annet snakke om seksualitet og ekteskap, vestlig sivilisasjon, arkitektur, grønn konservatisme og nasjonalstaten. En av talerne under arrangementet er maleren Öde Nerdrum.

Det vil være et særskilt fokus på den avdøde filosofen Sir Roger Scrutons tanker og virke. Scruton var en verdenskjent konservativ filosof, som skrev flere bøker, og spesialiserte seg innen estetikk og politisk filosofi.

Scruton ble slått til ridder for sin «innsats for filosofi, undervisning og offentlig utdannelse» i 2016.

