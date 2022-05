annonse

annonse

FN mener det er like sannsynlig som usannsynlig at den globale temperaturen vil overstige 1,5 grader i løpet av de neste fem årene.

– Sjansen for at den globale overflatetemperaturen overstiger 1,5 grad mer enn førindustrielle nivåer minst ett år mellom 2022 og 2026, er cirka like sannsynlig som ikke, heter det i en årlig oppdatering fra FN-organet Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

WMO mener sannsynligheten for at temperaturøkningen vil bli høyere enn dette de neste fem årene er på 48 prosent, og at det er 93 prosent sjanse for at ett av årene mellom 2022–2026 blir det varmeste som er registrert.

annonse

I Parisavtalen fra 2015 ble verdens land enige om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 grader mer enn nivåene som ble målt mellom 1850 og 1900, og under 1,5 grad om mulig.

NTB oppgir ingenting om hvor eventuelle tall fra spådommen til WMO er hentet fra, kun at det varmeste året som er registrert til nå var i 2016.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474