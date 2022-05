annonse

Høyre får en oppslutning på nesten 30 prosent i VGs siste meningsmåling, som gir borgerlig flertall. Regjeringspartiene fortsetter å falle.

Nesten alle andre partier lekker velgere til Høyre, som får støtte fra 29 prosent i VGs måling. Hvis dette hadde vært et valgresultat, ville Høyre nå hatt flertall sammen med Frp, Venstre og KrF med 85 mot 84 mandater. Det er første gang i en VG-måling på over tre og et halvt år.

– Dette er et fantastisk resultat. For Høyre, men også for borgerlig side som får flertall. Det er sånn at man blir litt ydmyk når man får så god respons fra velgerne, sier tidligere statsminister Erna Solberg.

Senterpartiet er helt nede på 6,4 prosent, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra forrige måned. Bare 36 prosent av dem som stemte på Sp i fjorårets valg, ville gjort det samme nå. Arbeiderpartiet faller 1 prosentpoeng og havner på 22,1 prosent.

– Mange ser kanskje at det var ikke så verst med den borgerlige regjeringen, sier Solberg.

Målingen er utført av Respons Analyse og har en feilmargin på 2-3 prosentpoeng.

