Det oppstod opptøyer i Sandefjord da SIAN kom for å demonstrere. De kastet stein på politiet foran sjokkerte lokale innbyggere.

Det var i hovedsak muslimske gjerningspersoner som raserte biler, spyttet og angrep politiet med vold. De ropte også «Allahu Akbar». Steiner og glassflasker ble kastet på politiet og SIAN-medlemmene. Både barn og eldre muslimske kvinner deltok i de voldelige opptøyene. 10-åringer var også delaktige og ropte skjellsord.

To imamer ved Sandefjord moské går imidlertid hardt ut mot politiet. Imamene mener at politiet misbrukte makten sin. De hevder til og med at de selv ble slått og rammet med tåregass.

– Jeg synes at det hadde gjort mindre skade hvis politiet hadde latt noen demonstranter riste litt på gjerdet enn å ty til tåregass som gir mye mer skade og som rammet flere fredelige demonstranter, og ikke minst tilfeldige forbipasserende, sier den ene imamen til Dagsavisen.

Han forklarer at gjerdene er satt sammen på en slik måte at de nesten er umulige å dytte ned, og at dette er et bevisst tiltak fra politiets side.

Politisjefen bekrefter at de bevisst benyttet gjerder som skal være vanskelig å forsere, men de er ikke enige i at det er bedre å la motdemonstranter riste på gjerdet.

– Det kommer jo til et punkt at gjerdene går i stykker hvis de får massivt trykk, sier politisjefen, og viser til at ett av gjerdene gikk i stykker under demonstrasjonen.

Politiet har fortsatt ikke sluttført etterforskningen mot en rekke personer som ikke etterkom politiets pålegg, kastet stein eller nektet å oppgi ID. Politiet avviser imamenes påstand om at de misbruker makt.

– Etter politiets syn benyttet vi den makten som var nødvendig for å opprettholde sikkerheten for demonstranter og motdemonstranter på stedet.

