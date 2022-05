annonse

En tannlege roper nå varsku etter flere bekymringsfulle tilbakemeldinger fra pasienter på kort tid.

De har uoppfordret oppgitt at årsaken er at de ikke har råd til behandling fordi de har fått høye strømregninger, skriver BA.

En eldre pasient som trengte to rotfyllinger, i tillegg til én krone, kunne ikke betale for seg.

– Personen sa at jeg ville bli kontaktet dersom smerter skulle melde seg, sier tannlegen.

Pasienten hadde allerede en pågående infeksjon under tennene, som bekymrer tannlegen. Han ga beskjed til vedkommende om at det kunne bli alvorlig, og at behandlingen var nødvendig.

– Helsen kan bli dårligere, og personen kan i verste fall få blodforgiftning – som kan være fatalt. Personen har jobbet et helt liv, og er ikke minstepensjonist, men ville ikke motta behandlingen på grunn av pris.

– For vedkommende var det uaktuelt å kontakte Nav for å få hjelp. For noen er det skamfullt å måtte be om hjelp, og det bør finnes ordninger som er like for alle, mener tannlegen.

Strømregninger skaper helseplager

– Ja, monsterprisene på strøm i Norge skaper store bekymringer og helseplager for nordmenn. Ikke bare tappes og knekkes økonomien til folk flest, den gir også mer hodebry, hjertebank, søvnproblemer og tannverk, sier Vidar Kleppe fra Demokratene til Resett.

Han mener det derfor er meningsløst og uforståelig at et flertall av stortingspartiene, med Høyre i spissen, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen.

– Demokratene har programfestet at vanlig tannbehandling og øyesykdommer skal legges inn under folketrygden og dekkes på samme måten som andre helseskader. Det er dessverre et faktum at mange nordmenn slutter å gå til tannlegen fordi det «rett og slett» er for dyrt, sier han til Resett.

