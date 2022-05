annonse

annonse

Etter det særdeles dårlige valget i 2021, ble de som skulle slutte i KrF bedt om å skrive under på en hemmelig avtale som gav dem munnkurv i praksis.

Nå tar noen av de aktuelle personene et oppgjør med denne avtalen, som ble presentert av KrFs generalsekretær Geir Morten Nilsen i fjor høst. De forholder seg imidlertid anonyme, gitt sakens karakter.

NRK har fått oversikt over et punkt i avtalen kalt «Taushetsplikt og andre plikter». Der fremgår det at «negativ omtale av hverandre skal ikke forekomme».

annonse

Partene skal heller ikke «lage, publisere eller kommunisere uttalelser eller meninger som er nedsettende» eller «inneholder kritisk omtale av den andre parten».

Kildene statskanalen har snakket med opplevde det å ha blitt bedt om å skrive under på dette som et overtramp. Flere skal ha følt seg presset til å skrive under. Andre skal ha valgt å nekte.

Advokat Mari Verling i Kvale mener at KrF i avtalen har gått lenger enn det som er vanlig, selv om de holder seg innenfor loven.

annonse

– Så strenge klausuler ser man først og fremst i personalsaker med høyt konfliktnivå, forklarer hun til NRK.

Etter at KrF havnet under sperregrensen ved valget i 2021, krympet partiets stortingsgruppe fra åtte til tre representanter. Det førte til at KrF måtte slanke staben på Stortinget kraftig,

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474