MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Eivind Trædal, insisterer på at Fornebubaneprosjektet må fortsette. Høyre stemmer i.

– Det vil være en tragedie hvis vi kutter et kjempeviktig kollektivprosjekt i Oslo-regionen, og det bygges en motorvei til 60 milliarder langs mye av den samme traseen som øker trafikken inn til Oslo, sier Trædal til NRK.

Høyres gruppeleder Anette Solli i Viken sier til Avisa Oslo at en skrinlegging av Fornebubanen vil bety at de ikke kommer videre med Oslopakke 3-samarbeidet.

– Det som vil kunne være dramatisk er hvis utfallet for Oslo Aps del er noe annet enn det vi er blitt enige om. Det er det jeg er mest spent på om hvordan går, sier Solli, som har forhandlet om det reviderte forslaget for Oslopakke 3 sammen med blant annet gruppeleder i Oslo Ap, Andreas Halse.

Partitopper i både Ap, SV og Sp sa til Avisa Oslo og Nettavisen i går at de vurderer å droppe hele Fornebubanen etter den siste kostnadsoverskridelsen på 4,5 milliarder kroner, som innebærer at den forventede kostnadsrammen blir på 23,3 milliarder kroner, langt over det opprinnelig budsjetterte.

Endelig beslutning i juni

Beslutningen om å droppe Majorstuen T-banestasjon fra Fornebubaneprosjektet har fått sentrale politikere i partiene til å bekymre seg for at avtalen i for stor grad er i Vikens og Bærums favør, og i liten grad gagner viktige velgergrupper på Oslo øst, skriver Avisa Oslo. Hvis en ny stasjon ikke bygges, vil det nemlig føre til at man ikke får flere avganger på T-banens østlige linjer.

Beslutningen om Fornebubanen skal fullføres eller ikke, vil bli tatt av Oslo bystyre i juni. Det kan også bli en mellomløsning med utsettelse eller nedskalering, opplyser NTB.

