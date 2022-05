annonse

Forskning viser at skepsis til innvandring kan være årsaken.

Ann-Helén Bay og Axel West Pedersen undersøkte allerede i 2003 norske velgeres syn på borgerlønn og fant den gangen sterk støtte til ideen.

– I en artikkel fra 2004 viser vi at 66 prosent ga uttrykk for at dette var en svært eller ganske god idé. I 2021 gjentok vi spørsmålet og fant at den samlede oppslutningen hadde falt til 37 prosent, sier Pedersen.

I studien fra 2003 fant Bay og Pedersen at syn på borgerlønn var påvirket av syn på innvandring.

– Innvandringsskeptikere var mer skeptiske til ordningen, og mange trakk sin støtte til ideen når de ble gjort oppmerksom på at den også ville komme innvandrere til gode, sier Bay.

– At mange støttet opp om forslaget om en grunninntekt til alle i 2003 kan skyldes at de i liten grad hadde tenkt igjennom de praktiske sider ved borgerlønnordningen, og at det de ga støtte til egentlig var den universelle velferdsstaten. Det er generelt stor oppslutning om den velferdsstaten vi har i Norge, sier Pedersen.

En rendyrket borgerlønn skal være tilstrekkelig til å leve for å gå til alle innbyggere og uten krav om noen form for motytelse i form av arbeid og aktivitet.

Dette kan det argumenteres for fra både borgerlig og sosialistisk side.

– En grunninntekt, eller borgerlønn, ivaretar et liberalt prinsipp om valgfrihet og svekker statens «paternalistiske grep» om borgerne, noe som passer godt inn med et borgerlig syn. På den annen side er en grunninntekt en utvidelse av statens ansvar for innbyggernes velferd. Det vil si i tråd med en venstreorientert politikk, sier Bay.

